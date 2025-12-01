Плюсовая температура ожидается на юге Казахстана в декабре

Согласно консультативному прогнозу «Казгидромета», в декабре на большей части Казахстана прогнозируется температурный фон около нормы, в западных регионах – выше нормы на 1-2°С, на северо-востоке, востоке республики – ниже нормы на 1°С.

По данным синоптиков, в первой декаде декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды: на западе, севере, востоке и в центре страны ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, на юго-западе и в южной половине – в виде дождя и снега. В горных и предгорных районах востока, юго-востока Казахстана прогнозируется сильный снег. По республике ожидаются метели, гололед, туман.

В начале декабря на западе страны и в области Улытау будет 0+8°С, в северных и центральных регионах -3+2°С, на востоке 0-8°С, в южной половине страны +5+13°С.

К концу декады северо-западный антициклон, подпитываясь арктическими воздушными массами, поспособствует понижению температуры воздуха практически на всей территории страны. Так, на западе ночью похолодает до -5-10°С, днем до -3-8°С, на севере, востоке и в центре ночью до -10-18°С, на востоке в отдельных районах до -23°С, днем до -5-13°С, на юге, юго-востоке ночью будет -5+2°С, днем +3+10°С.

Во второй и третьей декадах температура ночью будет колебаться от -15-20°С до -5-10°С, днем от -3+2°С до -5-10°С, на востоке в отдельные дни ночью будет -25-35°С, днем -15-20°С. На западе и юге температура воздуха будет колебаться ночью от 0-5°С до -7-12°С, днем ожидается преимущественно в пределах 0+8°С.

В течение месяца осадки преимущественно в виде снега будут чередоваться с ясными морозными днями без осадков, а местами прогнозируются порывистый ветер с метелями, туман и гололед.