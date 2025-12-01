Пострадавшая при пожаре в Туркестанской области девочка скончалась в больнице

«30 ноября скончалась пациентка 2018 года рождения, доставленная в крайне тяжелом состоянии, в результате пожара в Жетысайском районе. Несмотря на проведение интенсивной терапии, консультации профильных специалистов и проведение полного комплекса реанимационных и дезинтаксикационных мероприятий, вывести из состояния порожения центральной нервной системы пациентку, к сожалению, не удалось», - сообщили в облздраве.

Напомним, рано утром 18 ноября в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в частном жилом доме. Огнем был полностью охвачен двухэтажный дом, произошло частичное обрушение кровли. На месте пожара были обнаружены 12 погибших, из них 9 детей, также пострадали три человека: мужчина 1986 года рождения, который выбрался из дома самостоятельно, у него ожоги 12% поверхности тела, женщина 1991 года рождения и девочка 2018 года рождения – у них были ожоги от 11% до 30% тела, обе находились в реанимации Жетысайской районной центральной больницы на аппарате ИВЛ.

Позднее пострадавшего мужчину транспортировали в Шымкент.

По поручению президента была создана правительственная комиссия, которую возглавил вице-премьер Канат Бозумбаев. Ведется досудебное расследование по статье «Нарушение требований пожарной безопасности» (статья 292 часть 3 Уголовного кодекса).