Суд оштрафовал активиста Евгения Хабарова за распространение ложной информации о причинах отказов в митингах

Специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара оштрафовал гражданского активиста Евгения Хабарова за распространение ложной информации о причинах отказов в митингах.

«Признать Хабарова Евгения виновным по части 3 статьи 456-2 Кодекса об административных правонарушениях и назначить административное взыскание в виде административного штрафа в доход государства в размере 55 048 тенге», –- зачитала судья Сауле Жумадирова.

Часть 3 статьи 456-2 Кодекса об административных правонарушениях касается размещения ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

На вопрос суда о том, как размещенная Хабаровым неверная трактовка причин отказа в митинге может повлечь нарушение общественного порядка, представитель полиции пояснил, что «граждане могли выйти на мирные митинги, не осознавая, что нарушают закон о порядке организации проведения мирных собраний».

Разъясняя постановление суда, судья Жумадирова сказала, что Хабаров исказил ответ государственного органа для неопределенного количества пользователей.

«Суд считает, что публикация ложной, искаженной информации по полученным уведомлениям создает негативное общественное мнение о государственном органе, его сотрудниках и действиях, тем самым подрывает авторитет и доверие к государственному органу, подрывает его имидж в обществе, нарушает права и законные интересы государства», - сказала она.

Адвокат Хабарова, Наталья Одинец, в суде подчеркнула, что в своем отказе акимат не привел расшифровку статьи. Она также отметила, что у Хабарова не было умысла распространить ложную информацию, и просила суд прекратить производство в его отношении.

Акимат Павлодара обратился в полицию с заявлением в отношении Хабарова после того, как он подал 11 уведомлений на проведение митингов на различные темы. На 10 из них от акимата пришел отказ по причине того, что активист не указал регламент митингов, при этом в акимате только сослались на подпункт 5 пункта 1 статьи 14 закона «О порядке организации и проведения мирных собраний», но не привели его расшифровку.

Активист написал в своем Instagram, что отказы были даны из-за занятости площадок, но затем перепроверил законодательство и в новой публикации исправил ошибку.

В день, когда он подал уже 11-е уведомление о митинге, Хабарову позвонили из полиции и попросили явиться. После получения повестки Хабаров пришел в полицию с адвокатом. Там он узнал, что протокол был составлен 15 ноября по заявлению акимата, но в нем нет размещенной за день до этого публикации, где он скорректировал информацию о причинах отказа. В полиции ему тогда сказали, что это уже невозможно исправить.