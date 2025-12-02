В Туркестанской области создадут кластер по глубокой переработке хлопка

Правительство Казахстана одобрило заключение соглашения об инвестициях между министерством сельского хозяйства и ТОО «Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс» по выращиванию и глубокой переработке хлопка-сырца в Туркестанской области, сообщила пресс-служба кабмина.

По данным правительства, целью проекта является формирование полного цикла производства – от выращивания хлопка на поле до производства готовой одежды.

«В результате планируется создание крупнейшего в Центральной Азии хлопководческого комплекса на площади 60 тыс. га орошаемых земель в Отырарском районе и городе Арысь. Будет создано более 1,4 тыс. постоянных и свыше 300 временных рабочих мест», - отмечается в сообщении.

Инвестором выступает китайская компания Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd. На первом этапе реализации проекта предусмотрено вложение более 58 млрд тенге, а общий объем иностранных инвестиций превысит 200 млрд тенге.

В рамках проекта будут построены 196 насосных станций с высокоэффективной системой капельного орошения, свыше 500 км оросительных и распределительных каналов, три крупных насосных комплексов и три трансформаторные подстанции, системы интегрированной подачи удобрений. Также будет использоваться современная сельхозтехника – тракторы высокой мощности, хлопкоуборочные машины, опрыскиватели и специализированная строительная техника.

«Кроме того, на территории комплекса создается линия по переработке полиэтилена и выпуску капельной ленты и гибких труб, что позволит снизить зависимость от импорта и сформировать замкнутый производственный цикл – от выращивания хлопка до выпуска пряжи, тканей и одежды», - также сообщили в правительстве.

По данным кабмина, сегодня в Казахстане ежегодно производится 70-75 тыс. тонн хлопкового волокна, из которых около 85% экспортируется. Реализация же проекта позволит увеличить долю глубокой переработки внутри страны, расширит выпуск готовой текстильной продукции с высокой добавленной стоимостью, что в целом укрепит производственную базу отечественной текстильной промышленности, повысит экспортный потенциал и станет драйвером для развития малого и среднего бизнеса – логистики, ремонта техники и переработки сельхозпродукции.

Хлопчатник занимает 15,9% посевных площадей Туркестанской области. В 2025 году под культурой было засеяно 144,5 тыс. га, из них 50 тыс. га – с применением капельного орошения. В 2025 году при средней урожайности 29,6 ц/га собрано 428 тыс. тонн хлопка-сырца – наивысший показатель за последние 18 лет.