Но только для тех, которые закупают в рамках ГОБМП и ОСМС
Правительство планирует освободить от НДС импортное сырье для производства лекарств
фото с сайта sk-pharmacy.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

Правительство планирует освободить от НДС импортные субстанции и сырье, которое необходимо для производства лекарственных средств в Казахстане, которые закупают в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС, сообщила во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

По данным министра, в стране растет доля казахстанских препаратов в закупах единого дистрибьютора. По сравнению с прошлым годом, объем закупа увеличился на 16% и достиг 170 млрд тенге. Она отметила, что с 2026 года вступят в силу обновленные правила по заключению долгосрочных договоров, предусматривающие требования к глубине локализации, трансферту технологии и развитию экспортного потенциала. В результате сроки заключения договоров на 5 и более лет будут определятся в зависимости от предъявляемых требований.

Вместе с тем, подчеркнула Альназарова, по мере расширения рынка внутреннего производства в отдельных случаях долгосрочные договоры ограничивают развитие полноценной рыночной конкуренции. В этой связи планируется выстроить конкурентную среду между производителями казахстанской продукции.

«Если в закупке единого дистрибьютора доля казахстанских товаров составляет 30%, то в самозакупе медорганизаций их доля составила менее 10%. В этой связи предлагается на товары, которые производятся двумя и более казахстанскими производителями, применить механизм изъятия из национального режима, что позволит определенную номенклатуру товаров закупать только у казахстанских производителей», - сказала глава Минздрава.

Помимо этого, сообщила она, разработан проект постановления правительства по освобождению от НДС импортируемой субстанции и сырья, используемых при производстве лекарственных средств, закупаемых в рамках ГОБМП и системе ОСМС.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

