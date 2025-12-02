В «Целинном» покажут отреставрированную версию «Гибели Отрара» в рамках зимней кинопрограммы

Центр современной культуры «Целинный» запускает зимнюю кинопрограмму, в рамках которой будет проведено 10 показов, среди которых - классика Индии и Тайваня, авторские фестивальные фильмы последних лет и отреставрированная «Гибель Отрара».

«Нам важно было начать с кино на постоянной площадке с оглядкой назад, отрефлексировать историю Целинного как места, где люди собирались и посвящали свое время кино [...] Значительную часть программы занимают современные фильмы, премьеры которых обошли Казахстан, но которые при этом имеют большую художественную ценность», — отмечает куратор кинопрограммы Арсений Аксенов.

60-е годы будут представлять «Большой город» Сатьяджита Рая и «Маргаритки» Веры Хитиловой, а фильмы «Гибель Отрара» Ардака Амиркулова [можете прочитать интервью с режиссером фильма здесь] и «Харчевня дракона» Кинга Ху будут отсылать к переломным моментам конца 80-х и начала 90-х.

«Времени, когда в «Целинном» появился специальный зал видеопроката, а молодые казахстанские режиссеры формировали новое авторское кино», — отмечают в «Целинном».

Также будут показы фестивальных премьер из Берлина, Канн и Локарно — «Континенталь ’25», «Сират» и «Сухой лист». Помимо них, в программу вошла видеодокументация театрализованного шоу «Голубиный огонек» Виолетты Богдановой (2024).

Кинопрограмма пройдет с 13 декабря по 4 января.