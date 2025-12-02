Акимат Алматинской области задолжал 9,8 млрд тенге субсидий предпринимателям

Управление сельского хозяйства Алматинской области в ответ на запрос «Власти» сообщило, что ситуация с временной задержкой выплат затрагивает не только предприятие «Амиран». Так, в системе субсидирования принята 1 781 заявка, но задолженность по ним составляет 9,8 млрд тенге. В их числе – 13 заявок ТОО «ЗКАП Амиран» на сумму 239,65 млн тенге. Выплата субсидий по заявкам 2025 года планируется за счет бюджета 2026 года после его утверждения.

Компания «Амиран» подала 12 заявок на компенсацию части расходов по производству молока на сумму 232 млн тенге, говорится в ответе управления. Ещё одна заявка касается субсидирования приобретения импортированного племенного маточного поголовья КРС молочных и молочно-мясных пород на сумму 7,65 млн тенге. Общая сумма задолженности акимата перед предприятием составляет 239,65 млн тенге.

Как пояснили в ведомстве, в 2025 году средства, предусмотренные на субсидирование животноводства, были направлены в приоритетном порядке на погашение задолженности по субсидиям за 2024 год. В результате возможности для выплат по заявкам 2025 года, включая заявки «Амирана», «оказались ограничены отсутствием подтвержденного финансирования».

Для решения вопроса задолженности управление направило бюджетную заявку на выделение дополнительных средств из республиканского бюджета, однако решение по ней пока не принято. По предварительным расчетам, задолженность по заявкам 2025 года будет выплачена в 2026 году после утверждения бюджета.

Ранее директор ТОО «Завод Казахской академии питания «Амиран» Алла Пак заявляла, что чиновник акимата Алматинской области попросил компанию записать видео со словами благодарности государству за субсидии, которые так и не были выплачены. Управление прокомментировало данную ситуацию так: «Информация о том, что представитель предприятия якобы записывал видеоматериал с благодарностью за не выплаченные субсидии, требует отдельного служебного разбирательства с установлением всех обстоятельств, включая возможное участие отдельных должностных лиц».

В управлении при этом подчеркнули, что государственная поддержка «Амирана» носит системный характер: с 2018 по 2025 годы предприятию было выплачено свыше 2,1 млрд тенге.

Казахстанская компания «Амиран», с 2010 года производящая натуральное молоко и детское молочное питание, вышла в социальные сети и рассказала о тяжелой ситуации: государство уже второй год не выплачивает субсидии и образовалась огромная задолженность.

«Власть» в этом материале обсуждала с директором ТОО «Завод Казахской академии питания «Амиран» Аллой Пак ситуацию, в которой сейчас находится компания.