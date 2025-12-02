«Охотники за петроглифами» нашли 11 новых скоплений древних рисунков в трех областях Казахстана

Во вторник на пресс-конференции волонтёры фонда «Охотники за петроглифами» сообщили об итогах полевого сезона 2025 года: ими обнаружены 11 новых скоплений петроглифов в Алматинской и Жамбылской областях и области Жетісу. Помимо этого, на уже известных местах было выявлено около десятка новых групп рисунков.

В ходе экспедиций также зафиксировано около 20 могильников раннего железного века и тюркского времени, которые ранее не входили в официальный свод археологических памятников. Общая численность обнаруженных курганов превышает 300. Кроме того, волонтёры нашли несколько десятков поселений и более десяти казахских родовых кладбищ XVIII–XIX веков на левом берегу реки Коксу. Всего в 2025 году состоялось 27 исследовательских экспедиций.

Команда отмечает, что важной частью работы стало вовлечение жителей отдалённых аулов в поиск и изучение археологического наследия. Благодаря сообщениям, поступающим в соцсетях и СМИ, были обследованы новые памятники – скопление Аманбоктер, ранее неизвестная группа в районе Баян-Журека, рисунки на плато у села Кызылагаш Аксуского района и в ущелье Мукры рядом с селом Актекше Коксуского района.

Исполнительный директор фонда Ольга Гумирова подчеркнула, что главным ресурсом проекта остаются люди: «Волонтерами нашего фонда являются более 40 человек разных профессий, объединенных любовью к истории нашей Родины – Казахстана».

Один из основателей проекта «Казахстан – страна петроглифов» Юрий Дорохов заявил, что они выступают за то, чтобы потенциальные археологические объекты брали под охрану сразу после обнаружения. Сейчас для этого требуется очень много времени – нужно собрать информацию, правильным образом все оформить, провести экспертизы. Потом, соответственно, долго принимается решение, брать ли объект под охрану.

Фонд также озвучил планы на 2026 год – продолжить исследования недавно обнаруженных скоплений, создать виртуальный 3D-тур комплекса Ешкиольмес и организовать новые разведывательные экспедиции.

О том, как энтузиасты ищут петроглифы «Власть» рассказывала в этом репортаже.