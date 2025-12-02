В Алматы супермаркеты «Метро», Small и Toimart оштрафовали за накрутку цен на социально значимые товары

С начала года за превышение 15%-ной торговой надбавки в отношении крупных субъектов предпринимательства, таких как торговая сеть Small, JLC, Galmart, Toimart, сеть супермаркетов А-стор, My Mart, «Беккер», супермаркет Carefood, ТОО Food Beverage Trading, ТОО «Airba Fresh», ТОО «Good Luck Trade», ТОО «Mix Market Trade» и других проведены внеплановые проверки, по результатам которых свыше 420 субъектов предпринимательства привлечены к административной ответственности, сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции.

По данным министерства, крупная торговая сеть «Метро» привлечена к административной ответственности за превышение 15%-ной торговой надбавки на социально-значимые продовольственные товары, а ТОО «Метро Кэш энд Керри» решили обжаловать вынесенное административное решение во всех судебных инстанциях, в том числе и в кассационном порядке, но безрезультатно.

«Торговая сеть «Метро» не в первый раз привлекается к административной ответственности за установленную торговую надбавку. Ранее в 2024 году ТОО «Метро Кэш энд Керри» уже привлекалось к административной ответственности за торговую надбавку и также обжаловали административное решение департамента в судебном порядке, по результату, субъекту предпринимательства, в удовлетворении исков, в том числе, Верховным судом Республики Казахстан, было отказано», - отметили в министерстве.

Также привлечены к административной ответственности крупные торговые сети города Алматы Small и Toimart за превышение 15%-ной торговой надбавки. Причем торговая сеть Small привлечена судом к административной ответственности за воспрепятствование должностным лицам департамента торговли и защиты прав потребителей города Алматы при исполнении ими государственных контрольных функций.

«В настоящее время проводится комплексная работа по привлечению к административной ответственности недобросовестных предпринимателей реализующих социально-значимые продовольственные товары в магазинах у дома», - отметили в Минторговли.

В целом департамент наложил штрафы на сумму более 32 млн тенге на предпринимателей, завысивших торговую надбавку на социально значимые товары.