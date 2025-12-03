В США планируют отложить вакцинацию от гепатита В

Советники министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего по вакцинации на этой неделе проголосуют за отсрочку вакцинации от гепатита B для большинства американских детей, сообщает Reuters .

Ранее президент США Дональд Трамп и другие представители здравоохранения призывали отложить введение первой дозы вакцины от гепатита В детям до 12 лет, заявив, что вирус в основном передается половым путем. Решение, на какой срок следует отложить вакцинацию, пока не принято.

«Мы стараемся избегать вакцинации наиболее уязвимых групп населения. Мы хотим тщательно протестировать эти препараты, прежде чем давать их им, особенно в неонатальном периоде или беременным женщинам. Поэтому к этим препаратам у нас очень большое подозрение», - заявил в понедельник доктор Кирк Милхоан, детский кардиолог, назначенный главой Консультативного комитета по иммунизации Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По словам Милхоана, консультативный комитет по вакцинам при Центрах по контролю и профилактике заболеваний США не обсуждал напрямую с производителями вакцин возможные проблемы с поставками, которые могут возникнуть из-за задержки вакцинации.

«Мы сейчас этим вопросом не занимаемся», - сказал он.

Однако даже небольшие изменения в графике вакцинации могут нарушить поставки вакцины от гепатита В или других вакцин, вводимых в сочетании с этой прививкой, например, вакцины от полиомиелита, на год или дольше, сообщили агентству Reuters несколько производителей вакцин и экспертов.

Консультант фармкомпании Merck Джон Грабенстейн заявил, что комбинированные прививки могут стать бесполезными, если рекомендации по срокам вакцинации перестанут соответствовать друг другу.

«Чтобы максимизировать эффективность, они минимизировали свои запасы, и если ситуация резко изменится, это может привести к дефициту», - сказал он.

Компания Sanofi заявила, что любая задержка может «вызвать значительные перебои с поставками на год или дольше, поскольку производство вакцин корректируется с учетом длительного времени, необходимого для их поставки».

Ежегодно около 3,5 млн американских детей получают рекомендацию сделать прививку в день рождения. Обзор более 400 исследований и отчетов независимых экспертов по вакцинам, опубликованный во вторник, показал, что политика США по вакцинации новорожденных от гепатита В снизила уровень инфицирования детей более чем на 95%. В частности, в исследовании 2024 года Центры по контролю и профилактике заболеваний проанализировали данные о детях, родившихся в период с 1994 по 2023 год, и обнаружили, что вакцинация новорожденных предотвратила более 6 млн случаев заражения гепатитом В и почти 1 млн госпитализаций, связанных с ним. Отсрочка же вакцинации увеличит вероятность заражения новорожденных от инфицированного родителя или опекуна, считает Тони Фиоре, бывший эксперт по вакцинам CDC.

Кеннеди ранее уволил главу CDC Сьюзан Монарес из-за разногласий по поводу политики вакцинации, а также всех 17 независимых экспертов-членов консультативного комитета по практике иммунизации, заменив их своими кандидатами. Под его руководством ведомство заявило об отсутствии доказательств утверждений, что вакцины не вызывают аутизм. Центры по контролю и профилактике заболеваний также отказались от рекомендаций по вакцинации от COVID-19 беременным женщинам и детям и разделили комбинированную вакцину против кори, паротита, краснухи и ветряной оспы для детей младше четырех лет.

Гепатит B – вирусная инфекция, вызывающая воспаление печени. В настоящее время вакцинация от гепатита B рекомендуется всем американским детям в виде трех прививок. Первая прививка делается в больнице вскоре после рождения ребенка, а две последние обычно вводятся в составе комбинированной вакцинации. Многодозовая вакцина включает вакцины против других заболеваний, таких как дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и гемофильная инфекция типа B.