Строительство эстакады по улице Толе би не предусмотрено в действующих планах акимата Алматы

В действующих планах и программах развития транспортной инфраструктуры Алматы не предусмотрено строительство эстакады и магистрали по улице Толе би. Об этом на запрос «Власти» ответило управление развития дорожной инфраструктуры города.

Ранее аким города Дархан Сатыбалды опубликовал на своей странице в Instagram пост о совещании с руководителями нескольких строительных компаний. На встрече обсуждали реализацию различных проектов, в том числе в формате государственно-частного партнерства. На одной из фотографий в посте пользователи заметили проект строительства эстакады на улице Толе би – участке, где еще с 2016 года планировалось возведение ЛРТ. Это вызвало возмущение жителей и общественников, которые в комментариях отмечали, что расширение улицы лишь усилит загазованность воздуха и нагрузку на транспортную сеть.

Однако позже в комментарии для «Власти» пресс-служба акима отметила, что «это проект, с которым (аким) только ознакомился». Управление также подтвердило, что строительство эстакады не предусмотрено в действующих проектах.

При этом разработка технико-экономического обоснования строительства первой очереди первой линии ЛРТ все еще не завершена, хотя его планировали сдать к концу третьего квартала 2025 года. В феврале задержку объясняли тем, что акимат несвоевременно предоставил исходные данные и отсутствовали согласования.

Об ЛРТ впервые как о самостоятельном проекте заговорил еще бывший аким Алматы Виктор Храпунов в 2003 году. При закрытии трамвайного движения в октябре 2015 года тогдашний глава города Бауыржан Байбек пообещал, что вместо него будет построен современный скоростной трамвай, причем он заявлял о том, что строительство начнется в 2016 году. Но только в августе 2018 года был объявлен первый этап конкурса по поиску частного партнера. В январе 2019 года акимат объявил о его завершении. Позднее действующий аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что проект слишком дорогой для города. А в октябре 2022 года аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что ЛРТ в Алматы будет трамвайного типа, без опор, и будет проходить по улице Толе би, так как для города важно соединить линии от автовокзала «Саяхат» до микрорайона Аксай. В сентябре тогдашний заместитель акима Алматы Аскар Амрин сообщал, что первую линию легкорельсового трамвая запустят в 2027 году.