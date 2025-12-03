Качество воды в Капчагайском водохранилище и в реках Урал, Сырдарье определено как умеренно загрязненное - анализ CACF

Эксперты Центрально-Азиатского климатического фонда (CACF) проанализировали качество воды в Казахстане, в результате которого выяснилось, что 19 рек республики находятся в состоянии сильного загрязнения, тогда как лишь четыре водных объекта имеют очень хорошее качество воды.

Авторы исследования отметили, что несмотря на наличие в Казахстане более 85 тысяч рек и свыше 48,2 тысяч озер, нехватка именно качественной воды остается актуальной.

Основной объем водных ресурсов страны обеспечивают поверхностные воды в среднегодовом объеме 101 км3. Из них 56% сформированы локально, остальные 44% – благодаря притоку трансграничных рек из сопредельных государств.

Эксперты CACF проанализировали наблюдения РГП «Казгидромет» за 9 месяцев этого года на 372 гидрохимических створах, 133 водных объектов и выявили, что поверхностные воды Казахстана загрязнены солевыми и биогенными составами, органическими соединениями, тяжелыми металлами, фенолами и взвешенными веществами.

«Превышения допустимых нормативов по данным показателям обусловлены природно-климатическими и антропогенными факторами, историческими загрязнениями, сбросом сточных вод предприятиями различной хозяйственной направленности», - описано в анализе CACF.

Очень хорошее качество воды первого класса, пригодной для всех видов использования, зафиксировано в четырех водных объектах: реках Аксу (Туркестанская область), Арасан, Беттыбулак и Астанинском водохранилище.

Вода хорошего качества второго класса отмечена в реке Тургень, которая подходит для разведения рыб, рекреации, орошения, промышленности, но для хозяйственно-питьевого водоснабжения требуются методы простой водоподготовки.

Умеренно загрязненными (третий класс) признаны воды 52 водных объектов, включая реки Урал, Сырдарья, Талас, Шу, Эмба, Бухтарма, Малая и Большая Алматинки, Есентай, Или, Чилик, Есик, Каскелен, Талгар, Каратал, а также Капчагайское водохранилище. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения этой воды требуется обычная или интенсивная водоподготовка.

Вода загрязненного четвертого класса зафиксирована в 23 водных объектах — реках Эмба, Иртыш, Илек, Каргалы и водохранилищах Сергеевское, Тасоткельское и Шортандинское. Очень загрязненные воды (5 класс) отмечены в 9 объектах, включая Черный Иртыш, Торгау, Черный Кенгир, а также Самаркандское и Каратомарское водохранилища.

Высоко загрязненные воды (6 класс) выявлены в 19 реках республики, среди которых Аягоз, Урджар, Киши Каракожа, Тобол, Акбулак, Сарыбулак и другие.

При этом вода 4 класса пригодна для орошения и промышленности, но для хозяйственно-питьевого водоснабжения требует методов глубокой водоподготовки. Вода 5 класса пригодна лишь для отдельных видов промышленного использования, а выше 5 класса считается непригодной для всех целей.