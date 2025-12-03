Требования к подаче петиций ужесточил мажилис

Депутаты мажилиса в среду во втором чтении приняли закон «О профилактике правонарушений» и сопутствующие поправки, которыми ужесточаются требования к институту петиций. Как заявил мажилисмен Магеррам Магеррамов, для «исключения злоупотреблений, которые могут дестабилизировать общество», расширяется перечень вопросов, которые не могут быть предметом петиции.

«В Административный процедурно-процессуальный кодекс внесены поправки, повышающие требование к петиции. С целью исключения злоупотреблений, которые могут дестабилизировать общество, уточняется и расширяется перечень вопросов, которые не могут быть предметом петиции. Это усиливает правовые гарантии и предотвращает деструктивное использование платформы петиций», - заявил Магеррамов.

В частности, в перечне запрещенных для петиции такие темы, как общественная нравственность; порочащие честь и достоинство или деловую репутацию физических и юридических лиц; способные нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие; амнистии и помилования лиц; пропаганда войны, насилия, жестокости; разжигание расовой, религиозной вражды, экстремизма, сепаратизма и других враждебных действий; любые формы распространения и популяризации наркотических средств и так далее.

Вместе с тем в ходе подготовки закона ко второму чтению депутаты отказались от увеличения срока содержания несовершеннолетних в организациях образования с особым режимом содержания от одного года до трех лет. Они посчитали это необоснованным и оставили прежний срок – от шести месяцев до двух лет.

«Направление в такие организации образования не является формой наказания и связано с необходимостью обеспечения особых условий воспитания, обучения и социальной реабилитации несовершеннолетних, требующие специального педагогического подхода», - пояснил парламентарий.

Кроме того, документом пересмотрен механизм распределения исполнительных документов между судебными исполнителями. Как пояснил Магеррамов, действующий механизм из-за простоты процедуры, недостатков законодательства, злоупотреблений со стороны нотариусов, микрофинансовых организаций и коллекторов стал инструментом всевозможных «серых схем». Новый же алгоритм будет включать в себя равномерное автоматическое распределение между судебными исполнителями всех категорий исполнительных документов, в том числе социально значимых. Таким образом, исключается возможность предъявления исполнительного документа напрямую частному судебному исполнителю.

Также, согласно закону, в структуре местного государственного управления будет создан региональный уполномоченный орган по защите прав детей и подотчетные и подконтрольные ему отделы, которые будут располагаться в районах, городах областного значения, городах республиканского значения и столице.

«Все государственные органы будут незамедлительно информировать региональный уполномоченный орган по защите прав детей Республики Казахстан о фактах и рисках нарушения прав детей, а также совершения в отношении них административных или уголовных правонарушений», - подчеркнул депутат.

А для защиты участников дорожного движения от неправомерных действий водителя электросамоката, сдаваемого в аренду, новыми поправками электрические самокаты включаются в число транспортных средств, для управления которыми «необходимо обязательное страхование гражданско-правовой ответственности и регистрационный номер». При отсутствии таких требований допуск к участию в дорожном движении будет неправомерным.

Сопутствующими законами вводится административная ответственность за допуск к управлению электросамокатами на проезжей части лиц, не имеющих либо лишенных права управления транспортными средствами, а также за воспрепятствование законной деятельности сотрудника уполномоченного органа по защите прав детей и за нарушение требований законодательства о ношении в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. В частности, за первое правонарушение предусматривается предупреждение, а за повторное – штраф в размере 10 МРП.