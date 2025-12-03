Кикшеринговые компании обязаны устанавливать блокировку скорости на самокатах, заявил депутат мажилиса

Кикшеринговые компании обязаны устанавливать блокировку скорости на электросамокатах, отслеживать их передвижение и где их оставляют, заявил в среду в кулуарах мажилиса депутат Магеррам Магеррамов.

Депутат подчеркнул, что передвигаться по проезжей части на самокатах могут только люди, достигшие 18 лет и имеющие водительское удостоверение. Несовершеннолетние и граждане без водительских прав могут пользоваться самокатами в парках и на велодорожках.

Магеррамов добавил, что при этом пользователи самокватов должны соблюдать установленную законом скорость – не больше 6 км/ч и «не бросать самокат, который будет препятствовать пешеходам». Однако не понятно, будет ли это ограничение скорости действовать для пользователей без прав, передвигающихся по велодорожкам.

Отвечая на вопрос, каким образом и кто будет измерять скорость движения самокатов, депутат заверил, что «есть специальные устройства, которые дают возможность отслеживать, какую скорость развивать, и сразу автоматически устанавливать блокировку».

«Компании обязаны устанавливать (эти устройства – В.) и отслеживать, где бросают самокаты, особенно на тротуарах», - убежден парламентарий.

Также говоря о том, насколько уместно предложение об обязанности самокатчиков ездить на дорогах как на авто, если нет специальной зоны, депутат напомнил, что для этого есть «правая сторона».

«Если у него есть права, он может спокойно ездить. Штрафы там для среднего бизнеса, по-моему, 20 МРП, за повторное (нарушение – В.) – 40 МРП. Для крупного бизнеса чуть больше. Не помню точно сейчас», - заключил Магеррамов.

Напомним, в среду мажилис во втором чтении принял закон «О профилактике правонарушений и сопутствующие поправки», согласно которым электрические самокаты включаются в число транспортных средств, для управления которыми необходимо обязательное страхование гражданско-правовой ответственности и регистрационный номер. В отсутствие таких требований допуск к участию в дорожном движении будет неправомерным и за это будет предусмотрена административная ответственность.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха пояснил, что внесенные в законодательство поправки в основном касаются обязанности кикшеринговых компаний.

«Сейчас будет регламентация их деятельности, им будет предписано регистрировать (самокаты – В.). Мы разработаем образец номера, это будет номер читаемый, опознаваемый – у каждой компании. Они будут вести учет с тем, что, если совершено какое-то правонарушение, ДТП, наезд, чтобы по этому номеру свидетели сказали, кто в это время управлял», — пояснил он.

Кроме того, по его словам, вот самокаты должны быть застрахованы и чтобы была ответственность компаний за несвоевременный сбор самокатов, когда их бросают в неположенных местах.

Между тем поправками в закон «О дорожном движении», которые вступили в силу 30 августа 2023 года, было закреплено понятие «электросамокат». Им разрешено двигаться только по велосипедной дорожке или велосипедной полосе движения. При их отсутствии допускается движение по правому краю проезжей части, но только при достижении водителем 18-летнего возраста. На водителе должен быть застегнутый шлем, а также он должен иметь водительское удостоверение на право управления транспортным средством любой категории. При передвижении в темное время суток на водителе должен быть светоотражающий предмет. По тротуару или пешеходной дорожке допускается движение электросамокатов со скоростью не более 6 км в час.

Но еще в сентябре прошлого года в МВД признавали, что несмотря на принятие поправок в закон «О дорожном движении», которые ограничивают скорость движения электросамокатов, контролировать этот вопрос до сих пор не могут: компании не выполняют свои обязательства по регламентации скорости, а средств фиксации в республике нет.