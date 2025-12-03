Документ направлен на рассмотрение сената
Мажилис принял новый Цифровой кодекс
Тамара Вааль, Астана, Власть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении принял новый Цифровой кодекс и сопутствующие ему поправки. Документы закрепляют базовые права граждан в цифровой среде, использование искусственного интеллекта и устанавливают правовой режим аутентификации и идентификации населения.

«Проект Цифрового кодекса, в отличие от действующего цифрового законодательства, не ограничивается регулированием технологической или транспортной среды и процессов ее построения. Документ направлен прежде всего на комплексное правовое регулирование общественных отношений, возникающих и реализующихся в цифровой среде», - сказала депутат Екатерина Смышляева.

В частности, кодекс полностью регулирует цифровую среду и закладывает систему принципов.

«Закрепляется верховенство прав человека в цифровой среде, технологическая нейтральность, недопустимость дискриминации, баланс публичных и частных интересов, пропорциональное участие государства и обязательная этика применения технологий», - подчеркнула Смышляева.

Кроме того, впервые на уровне закона вводятся принципы доступности и инклюзивности цифровых сервисов, чтобы «цифровое государство было удобно каждому гражданину». Заложенные в кодексе принципы «позволят объединить свободу инноваций, защиту прав, ответственность алгоритмов и цифровой суверенитет в единую, логичную систему».

Также кодекс создает условия для развития экономики данных – создается регуляторная модель их монетизации, формализуется понятие продукта цифровых данных и описывается правовой режим работы платформ по его обороту.

«Таким образом, вместо существующих серых схем торговли у рынка открывается возможность развития легальной экономики данных – агрегаторы смогут официально обмениваться информацией, в том числе для аналитики и обучения моделей искусственного интеллекта. При этом одновременно вводятся усиленные обязательства по обеспечению защиты охраняемых данных, режима их конфиденциальности и компенсации в случае утечек», - добавила депутат.

Вместе с тем кодекс закрепляет основные права человека в цифровой среде и закрепляет право на удаление и анонимизацию персональных данных, создавая механизм, который позволяет гражданину контролировать свою цифровую историю.

«Для этого кодексом также вводится механизм фиксации цифровых событий, происходящих с человеком в цифровой среде в личном кабинете. Это своеобразное цифровое портмоне гражданина, где он может увидеть документы, факты доступа к его персональным данным, операции с электронной цифровой подписью и другие», - рассказала Смышляева.

Особое внимание в документе уделяется алгоритмам и искусственному интеллекту. Как пояснила депутат, «гражданин имеет право знать, что решение принято алгоритмом, понимать ключевые факторы, повлиявшие на результат, и требовать пересмотра решения человеком». По словам Смышляевой, это уникальная гарантия – защита от непрозрачных и дискриминационных технологий. В итоге кодекс «ставит в центр цифровой трансформации именно человека, его свободу, его волю, его данные и его право на справедливое и безопасное цифровое будущее».

Еще один блок поправок направлен на безопасность. Усиливается правовой режим аутентификации и идентификации, включая многофакторную и биометрическую.

«Особый режим сбора и использования биометрических данных граждан позволит обеспечить их защиту государством. Электронная цифровая подпись остается единственной доверенной квалифицированной формой подписи. Для упрощенных сделок вводится категория цифрового подтверждения – облегченной формы выражения воли, применимой только для действий, не имеющих высокой юридической значимости», - пояснила депутат.

При этом документы в цифровой среде будут существовать в нескольких форматах: электронные, подписанные ЭЦП, будут равны бумажным, цифровые – динамически формируемые из национальных регистров и приравниваемые к оригиналу в момент предъявления. Кроме того, впервые закреплен правовой режим смарт-контрактов – самоисполняющихся цифровых договоров, которые могут быть инструментом исполнения, но не заменяют традиционные формы договора.

