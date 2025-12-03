Токаев предложил внедрить принцип «Тариф в обмен на инвестиции» для развития аэропортов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию региональных грузовых авиахабов. На совещании президент отметил, что развитие авиахабов является одним из приоритетных направлений совершенствования транспортно-транзитной сферы, однако есть вопросы, которые требуют срочного решения.

«Нашей стране необходимо сформировать мультимодальный логистический каркас, объединяющий железные и автомобильные дороги, а также воздушный транспорт», - заявил Токаев, отметив, что, по прогнозам экспертов, к 2040 году 20% грузовых авиаперевозок будут осуществляться по маршруту Азия – Европа.

Президент призвал эффективно использовать географические преимущества Казахстана. И первостепенной задачей он назвал формирование полноценных авиахабов на базе ключевых аэропортов страны. В этой связи он считает необходимым четко определить конкурентные преимущества каждой воздушной гавани и кардинально переформатировать рабочие процессы.

«Сегодня транзитный карго-трафик создает низкую добавленную стоимость. Как мы видим, в основном он ограничен дозаправкой и техническими стоянками без значимых операций по обработке и консолидации грузов. Имеющийся потенциал в полной мере не реализован из-за недостаточно развитой инфраструктуры», - пояснил Токаев.

Он считает, что нужно обеспечить эффективную деятельность специальных экономических зон, а льготные условия должны быть адаптированы под специализацию каждого хаба.

Также глава государства подверг критике профильные министерства, которые затягивают решение назревших проблем развития отрасли и принятие соответствующих мер. Он поручил правительству незамедлительно приступить к работе и в оперативном режиме решить конкретные вопросы.

«Отдельное внимание нужно уделить вопросу пересмотра текущей тарифной политики аэропортовых услуг. На протяжении последних 10 лет они были повышены лишь один раз, в этом году. Сдерживание тарифов, как показывает практика, приводит к высокому износу инфраструктуры», - также отметил Токаев.

Он считает, что пересмотр тарифов должен гарантировать улучшение сложившейся ситуации. В то же время, по его мнению, необходимо обеспечить сбалансированный подход без резкого повышения цен. Поэтому он предложил внедрить здесь принцип «Тариф взамен на инвестиции».

«Внедрение принципа "тариф в обмен на инвестиции" должно стать базовым условием развития отрасли на ближайшие годы. Создание благоприятного делового климата – стратегическая задача. Следует внимательно выслушать инвесторов», - сказал Токаев.

Также он потребовал прекратить чрезмерную зарегулированность неавиационных услуг в аэропортах, сложные бюрократические процедуры отбора компаний путем проведения конкурсов и ограничение сроков действия договоров.

Кроме того, глава государства поручил окончательно решить вопросы по авиатопливу. По его словам, развитию отрасли мешают две основные проблемы – высокая цена и недостаточные объемы внутреннего производства.

«Для начала, в ближайшие три года, требуется нарастить объемы производства внутри страны, обеспечить диверсификацию импортных поставок. Разумная конкуренция должна сохраняться. Все изменения в регулировании должны осуществляться поэтапно и адресно, не нарушая устойчивости поставок топлива», - сказал Токаев.

Следующим шагом, по его словам, должно стать создание научно-исследовательского института авиации и лабораторий сертификации топлива на базе действующих организаций. В этой связи он поручил правительству совместно с антимонопольным органом «безотлагательно принять комплекс мер по решению этих вопросов».

Также Токаев заявил о необходимости поддержать деятельность первой национальной грузовой авиакомпании, которая будет создана в стране. В частности, он поручил разработать конкретный пакет мер на предстоящие 3-5 лет по поддержке отечественных грузовых компаний, чтобы развивать «мультимодальную логистику через стимулирование компаний к созданию добавленной стоимости».

Говоря о проблеме дефицита в Казахстане грузового авиатранспорта, президент поручил правительству «внимательно» рассмотреть вопрос о снятии ограничения на эксплуатацию грузового авиатранспорта старше 25 лет. Он привел в пример США, где средний возраст самолетов авиакомпании FedEx составляет 28 лет, компании UPS – 30 лет, а британской авиакомпании One Air – 33 года.

Вместе с тем Токаев акцентировал внимание на цифровизации в сфере воздушного транспорта. По его словам, взаимодействие на рынке грузоперевозок между всеми видами транспорта должно осуществляться по принципу «единого цифрового окна». Он напомнил, что в 2019 году была запущена система E-freight, направленная на упрощение процедур перевозки грузов воздушным транспортом. Однако, как констатировал Токаев, до сих пор ее функционал остается ограниченным, «имеют место факты задержки оформления документов».

По словам Токаева, не менее остро стоит вопрос подготовки профессиональных кадров для авиаотрасли.

«В отрасли сложилась острая нехватка кадров, ежегодно будут нужны сотни новых специалистов. Проблема требует незамедлительного решения. Поручаю правительству принять меры по реформированию системы подготовки кадров. Следует развивать сотрудничество с международными научными учебными заведениями, а также создавать передовые центры компетенций», - отметил глава государства.