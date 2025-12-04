США усилять проверку заявителей на неиммиграционную рабочую визу

Администрация президента США Дональда Трампа объявила об усилении проверки заявителей на визы H-1B для высококвалифицированных работников, сообщает Reuters.
Визы H-1B, позволяющие американским работодателям нанимать иностранных специалистов в специализированных областях, имеют решающее значение для американских технологических компаний, активно нанимающих специалистов из таких стран, как Индия и Китай.
В телеграмме, разосланной во все американские дипломатические представительства 2 декабря, предписывается сотрудникам консульств США проверять резюме или профили LinkedIn заявителей на визу H-1B, а также членов их семей, которые будут путешествовать с ними, на предмет наличия у них опыта работы в областях, включающих в себя, помимо прочего, распространение ложной информации, модерацию контента, проверку фактов, обеспечение соответствия требованиям и безопасность в интернете.
Сотрудникам консульств предписано в случае обнаружения доказательств того, что «заявитель был ответственен за цензуру или попытку цензуры защищаемого выражения мнений в Соединенных Штатах или был в ней соучастником», то следует «добиваться признания заявителя не имеющим права на получение статуса».
Эта политика распространяется на всех заявителей на визу, однако предлагается более тщательно проверять заявителей на визу H-1B, поскольку они часто работают в технологическом секторе, «в том числе в социальных сетях или компаниях финансовых услуг, занимающихся подавлением защищенного права на выражение мнений». Поэтому историю их трудовой деятельности будут изучать тщательно, «чтобы убедиться в отсутствии участия в подобной деятельности».
Новые требования к проверке распространяются как на новых, так и на повторных заявителей.
Администрация Трампа сделала свободу слова, особенно то, что она считает подавлением консервативных голосов в интернете, одним из основных направлений своей внешней политики.
В мае госсекретарь США пригрозил запретить выдавать визу тем, кто цензурирует высказывания американцев, в том числе в социальных сетях, и предположил, что эта политика может быть направлена против иностранных чиновников, регулирующих деятельность американских технологических компаний.
Администрация Трампа уже существенно ужесточила проверку заявителей на студенческие визы, приказав сотрудникам консульства США проверять любые посты в социальных сетях, которые могут быть враждебными по отношению к Соединенным Штатам.
