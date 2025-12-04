США усилять проверку заявителей на неиммиграционную рабочую визу

Визы H-1B, позволяющие американским работодателям нанимать иностранных специалистов в специализированных областях, имеют решающее значение для американских технологических компаний, активно нанимающих специалистов из таких стран, как Индия и Китай.

В телеграмме, разосланной во все американские дипломатические представительства 2 декабря, предписывается сотрудникам консульств США проверять резюме или профили LinkedIn заявителей на визу H-1B, а также членов их семей, которые будут путешествовать с ними, на предмет наличия у них опыта работы в областях, включающих в себя, помимо прочего, распространение ложной информации, модерацию контента, проверку фактов, обеспечение соответствия требованиям и безопасность в интернете.

Сотрудникам консульств предписано в случае обнаружения доказательств того, что «заявитель был ответственен за цензуру или попытку цензуры защищаемого выражения мнений в Соединенных Штатах или был в ней соучастником», то следует «добиваться признания заявителя не имеющим права на получение статуса».

Эта политика распространяется на всех заявителей на визу, однако предлагается более тщательно проверять заявителей на визу H-1B, поскольку они часто работают в технологическом секторе, «в том числе в социальных сетях или компаниях финансовых услуг, занимающихся подавлением защищенного права на выражение мнений». Поэтому историю их трудовой деятельности будут изучать тщательно, «чтобы убедиться в отсутствии участия в подобной деятельности».

Новые требования к проверке распространяются как на новых, так и на повторных заявителей.

Администрация Трампа сделала свободу слова, особенно то, что она считает подавлением консервативных голосов в интернете, одним из основных направлений своей внешней политики.

В мае госсекретарь США пригрозил запретить выдавать визу тем, кто цензурирует высказывания американцев, в том числе в социальных сетях, и предположил, что эта политика может быть направлена ​​против иностранных чиновников, регулирующих деятельность американских технологических компаний.

Администрация Трампа уже существенно ужесточила проверку заявителей на студенческие визы, приказав сотрудникам консульства США проверять любые посты в социальных сетях, которые могут быть враждебными по отношению к Соединенным Штатам.