Правительство выделило 1,8 млрд тенге на решение проблем с водой в Жезказгане

Из резерва правительства на модернизацию инфраструктуры водоснабжения области Улытау выделено 1,8 млрд тенге. Как сообщила пресс-служба правительства, деньги направлены на завершение реконструкции хозяйственно-питьевых очистных сооружений города Жезказгана.

Действующий комплекс введен в эксплуатацию в 1966 году, износ оборудования достиг 90%. Сейчас на объекте уже проложены инженерные сети протяженностью 4 км (канализация, теплоснабжение, освещение), построены трансформаторные подстанции и распределительные устройства, а также реконструированы и сданы в эксплуатацию 4 резервуара для фильтрованной и питьевой воды, обновлено насосное оборудование.

«Выделенные из резерва правительства средства позволят завершить строительно-монтажные работы с плановым вводом объекта в эксплуатацию в 2026 году», - отметили в правительстве.

В целом, по итогам 2024 года, доступ к качественной питьевой воде составляет в городах – 99,4%, в сельских населенных пунктах – 98%. Чтобы достичь 100%-ного показателя в 2025 году правительством в республиканском бюджете предусмотрено 105,7 млрд тенге на реализацию 257 проектов. Кроме того, за счет возвращеных активов дополнительно профинансировано 229 проектов на 135,8 млрд тенге.