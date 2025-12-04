Правительство выделило 1,8 млрд тенге на решение проблем с водой в Жезказгане

Деньги направлены на завершение реконструкции хозяйственно-питьевых очистных сооружений
Из резерва правительства на модернизацию инфраструктуры водоснабжения области Улытау выделено 1,8 млрд тенге. Как сообщила пресс-служба правительства, деньги направлены на завершение реконструкции хозяйственно-питьевых очистных сооружений города Жезказгана.
