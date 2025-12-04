В Шымкенте пресечена деятельность международной наркосети в Telegram

Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что в Шымкенте пресечена деятельность международной наркосети, действовавшей через мессенджер Telegram. При этом расследование проведено совместно с другими правоохранительными и специальными органами, в том числе в состав следственно-оперативной группы были включены сотрудники ведомства по борьбе с наркобизнесом США (DEA).

«Участвовало в преступной схеме более 300 лиц. Только по транзакциям двух фигурантов установлен оборот свыше 7 млн долларов США. Задержано 24 человека, среди них граждане России, Узбекистана и Афганистана. Арестовано имущество на сумму более 500 млн тенге», - написал Асылов в соцсети Х.

Генпрокурор сообщил, что деньги проходили через банковские карты «дропперов» и нелицензированные криптобиржи, а конечными получателями криптовалют были граждане иностранных государств.

Также в ходе следствия на территории Шымкента были обнаружены и ликвидированы две нарколаборатории, изъято 6,1 кг готового мефедрона, 330 гр. фасованного наркотика, предназначенного к продаже, и 2,1 тонны прекурсоров, а также комплекты лабораторного оборудования.

По данным генпрокурора, преступная сеть использовала Telegram-каналы не только для распространения наркотиков, но и вела обучение «новичков» методам их производства. А некоторые создавали собственные каналы, сохраняя связь с основной сетью, которая поставляла прекурсоры и контролировала оборот.

Материалы этого дела уже направлены в суд.

Кроме того, следственно-оперативными группами под руководством спецпрокуроров Улытау и Мангистауской области удалось раскрыть деятельность двух разветвленных сетей наркоторговцев, использующих социальные сети для сбыта синтетических наркотиков. Оба дела также направлены в суд, сообщил Асылов.

Так, в области Улытау пресечена работа наркомагазина в Telegram, арестованы шесть человек, в доход государства обращены более 3,2 млрд тенге, включая цифровые активы, криптовалютные кошельки и иные ценности. В Мангистау также пресечена деятельность наркомагазина. Как сообщил Асылов, в момент сдачи в банк наличных от наркосбыта были изъяты 1 млрд 155 млн тенге и $176 тыс. Кроме того, судом наложен арест на поступившие от наркобизнеса 1 млрд тенге на банковский счет одного ИП и крипто-кошелек с $734 228.