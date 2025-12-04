Минторговли предлагает расширить перечень социально значимых продуктов почти в два раза

Министерство торговли и интеграции опубликовало на площадке «Открытые НПА» проект приказа, которым предлагается расширить перечень социально значимых продовольственных товаров с 19 наименований до 33.

В обновленный список социально значимых продовольственных товаров министерство торговли предлагает включить следующие позиции: помидоры, огурцы, яблоки, говядина с костями, говядина бескостная, мясной фарш, баранина с костями, рыба свежая или охлаждённая, рыба мороженая, молоко ультрапастеризованное, сметана, сыр твердый, чай черный.

«Каждая позиция будет дополнительно обсуждена с бизнес-сообществом, палатой предпринимателей и госорганами», - отметили в министерстве.

Ведомство предлагает расширить перечень, чтобы сделать наиболее востребованные продукты питания доступнее для населения и обеспечить их ценовую стабильность. При этом это будет временная мера.

«Расширение перечня СЗПТ является временной мерой и осуществляется для обеспечения прозрачности ценообразования на эти товары и исключения непродуктивных посредников, накручивающих высокую торговую надбавку. Для производителей товаров, подпадающих под включение в расширенный перечень СЗПТ, это создаст стимулы для увеличения производства и расширения мощностей», - отметили в Минторговли.

Сообщается также, что включение товаров в перечень СЗПТ освобождает производителей и импортеров от обязанности выплачивать торговым сетям вознаграждения и ретро-бонусы, а это, в свою очередь, снизит конечную стоимость продукции для населения и даст бизнесу возможность направлять высвободившиеся средства на развитие.

Производители же товаров из перечня получат доступ к мерам государственной поддержки: льготные перевозки, фиксированные коммунальные тарифы, льготные оборотные средства и другие инструменты.

Обсуждение документа продлится до 19 декабря.