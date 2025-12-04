Государство усилит контроль над запасами урана

Казахстан усилит контроль над стратегическими запасами урана. В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана» согласно которому, вводится механизм возврата территорий разведки государству или приоритетного выкупа урана национальной компанией, в случае, если на участке разведки обнаружено урановое оруденение, залежи или месторождения урана.

«Законом предлагается ограничить выдачу лицензий на разведку полезных ископаемых на территориях, где выявлены урановые залежи или месторождения. И запретить выдачу лицензий третьим лицам на разведку твердых полезных ископаемых в пределах территорий, где уже расположены участки добычи урана, либо есть подтвержденное урановое оруденение», - сказал сенатор Шакарим Буктугуров.

Он подчеркнул, что эти нормы направлены на повышение контроля государства над стратегическими запасами урана и предотвращение пересечения интересов различных недропользователей.

Кроме того, новым законом вводится механизм возврата территорий разведки государству или приоритетного выкупа урана национальной компанией в случае, если на участке разведки обнаружено урановое оруденение, залежи, месторождения урана.

«Если недропользователь выявил урановые залежи, продление срока его лицензии будет возможно только при условии отказа от части участка, где выявлен уран. Исключение предусмотрено для случаев, когда уран является попутным компонентом при комплексной добыче других полезных ископаемых, а также когда разведка ведётся непосредственно национальной компанией в области урана», - объяснил депутат.

Вместе с тем закон направлен на упрощение и цифровизацию процедур в сфере недропользования по углеводородам. В частности, внедряется электронная система проведения аукционов по предоставлению права недропользования с подведением итогов в течение одного дня. В этой связи упраздняется деятельность комиссии по предоставлению права недропользования по углеводородам.

Новые нормы также упрощают переход на условия типового контракта по сложным проектам для газовых и газоконденсатных месторождений. Такое изменение, по словам депутата, обусловлено ограниченностью запасов газа и низкой рентабельностью добычи на ряде месторождений.

«Введение более гибких условий позволит сохранить инвестиционную привлекательность таких проектов и обеспечить рациональное использование ресурсов», - считает Буктугуров.

Ранее сообщалось, что в законе предусмотрены нормы по стимулированию недропользователей разрабатывать трудноизвлекаемые углеводороды, такие как тяжелая и сланцевая нефть.