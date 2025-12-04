В Атырауской области создана комиссия для изучения того, наносит ли нефтедобыча вред здоровью населения

В Атырауской области создана комиссия для изучения предполагаемой зоны экологического бедствия. Сейчас проводятся работы по присвоению региону соответствующего статуса, сообщил аким области Серик Шапкенов в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

По его словам, было проведено совещание с Всемирной организацией здравоохранения для проведения научных исследований на тему того, наносит ли нефтедобыча вред здоровью населения.

При этом аким не уточнил, когда комиссия завершит работу, и не сообщил, какой бюджет будет выделен на решение экологических проблем.

По его словам, проблема, о которой говорит население, связана с Атырауским нефтеперерабатывающим заводом. Он также добавил, что по решению комиссии практически полностью ликвидированы аварийные амбары — емкости для отходов после нефтедобычи, откуда исходил основной неприятный запах. Остался еще один, его уберут до конца года.

Шапкенов отметил, что около 70 резервуаров для хранения продукции имеют открытые крыши, из-за чего в жаркую погоду появляется неприятный запах. Для решения этой проблемы устанавливаются «плавающие платформы». На 60 резервуарах они уже установлены.

Кроме того, аким области подчеркнул, что вопрос очистки сбрасываемых вод остается актуальным. Сейчас установлены две системы водоочистки, которые перерабатывают сточную воду перед выпуском наружу. В дальнейшем заводу будут предъявляться дополнительные требования: биологическая очистка воды, забираемой из Урала, и воды, сбрасываемой обратно, повторная переработка воды, а также модернизация очистных установок.

Ранее министерство экологии направило письмо в акимат Атырауской области, в котором рекомендовало рассмотреть создание комиссии для изучения потенциальных зон экологического бедствия.

В июле этого года гражданский активист из Атырау Макс Бокаев создал петицию с требованием создать комиссию для объявления зоной чрезвычайной экологической ситуации или зоной экологического бедствия территории города Атырау и всех сельских округов городской администрации Атырау. Петиция не прошла модерацию. В ней активист говорил, что более десяти лет территории города и сельских округов городской администрации подвергаются различным масштабным промышленным загрязнениям.

В 2023 году «Власть» рассказывала об экологической ситуации в регионе в материале «Атырау может стать зоной экологического бедствия».