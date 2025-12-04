Казахстан ужесточает контроль над экспортом

Европейский Союз приветствовал новые дополнительные правила экспорта, принятые в Казахстане, которые вступили в силу 4 декабря и укрепят соблюдение страной западных санкций против России.

Согласно совместному приказу глав нескольких министерств, для экспорта определенных товаров из Казахстана – некоторые из них включены в санкционные списки западных стран – потребуется специальное разрешение. Пилотный проект начнет действовать 5 декабря и будет сохранять силу в течение одного года.

Во время третьего Медиа-форума ЕС, который прошел в Астане 4 декабря, посол Европейского союза в Казахстане Алешка Симкич рассказала «Власти», что Казахстан плодотворно сотрудничает с ЕС.

«Казахстан – одна из немногих стран, которые активно сотрудничают с нами среди тех, кто, как выяснилось, обходит санкции», – сказала Симкич.

«Мы считаем, что обход санкций способствует продолжению войны. Казахстан понимает это и направляет свои усилия в этом направлении».

Симкич назвала два недавних успешных достижения Казахстана.

«Одним из достижений Казахстана стало прекращение реэкспорта в Россию подшипников [высокоточных компонентов, используемых в танках и дронах] производства ЕС. Мы не хотим, чтобы европейские продукты попадали на поле боя в Украине», — сказала Симкич.

«Конечно, нам не нравится, что подшипники казахстанского производства в Степногорске экспортируются в Россию, но мы никогда не будем [настаивать на] прекращении экспорта. Казахстан официально не присоединился к нашему режиму санкций».

Казахстан также ввел новые меры экспортного контроля, которые Симкич считает позитивным прорывом в предотвращении обхода санкций.

«Эта мера вступает в силу [завтра, 5 декабря]. Будет введено более широкое экспортное регулирование в отношении товаров, импортируемых из ЕС, США или Великобритании. Товары, включенные в наш санкционный список, будут запрещены к экспорту в другие страны СНГ. Мы считаем это очень хорошим шагом и будем следить за тем, как он будет реализован», – сказала Симкич «Власти».

В последние несколько лет казахстанские компании реэкспортировали товары двойного назначения, произведенные на Западе. Оружие и беспилотники, в которых использовались такие компоненты, были обнаружены на территории боевых действий в Украине.

«Казахстан хочет закрыть лазейки. Это уникальное правовое нововведение как для Центральной Азии, так и для большинства других стран, которые не присоединились к нашим санкционным мерам», – сказала Симкич.