Сенат рассмотрит законопроект о запрете «пропаганды ЛГБТ» 18 декабря, хотя изначально заседание было запланировано на сегодня.

«Рассмотрение закона РК „О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента“ в сенате парламента осуществляется в установленные законодательством сроки», - говорится в сообщении пресс-службы сената.

Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в Трудовой кодекс, а также в 12 законов.

Его рассмотрение назначено на заседание сената 18 декабря.

Напомним, что законопроект должны были рассмотреть сегодня, однако заседание перенесли в связи с необходимостью дополнительной проработки отдельных норм.

«Это большая работа, которая требует дополнительного времени», - отметили в пресс-службе палаты.

12 ноября мажилис принял поправки в закон об архивном деле, которые предусматривают запрет на пропаганду «нетрадиционной сексуальной ориентации».

Ранее семь международных правозащитных групп потребовали от законодателей Казахстана отклонить поправки, запрещающие «пропаганду ЛГБТ», так как это нарушает основные права человека и приведет к массовым административным наказаниям.

3 декабря посол Европейского Союза в Казахстане Алешка Симкич встретилась с заместителем председателя сената Жакипом Асановым и выразила обеспокоенность в связи с недавно принятыми мажилисом законодательными поправками, запрещающими так называемую «ЛГБТ-пропаганду».