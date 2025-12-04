В Казахстане хотят ввести возрастные ограничения для регистрации на онлайн-платформах

В министерстве культуры и информации разработали поправки в законодательство, которые обяжут онлайн-платформы открывать свои представительства на территории Казахстана, удалять противоправный контент, предоставлять сведения об анонимных аккаунтах, а пользователям младше 16 лет будет запрещено создавать аккаунты. В противном случае будет предусмотрен штраф и даже ограничение доступа. Проект закона опубликован в четверг на сайте «Открытые НПА».

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа», документом закрепляются требования к онлайн-платформам, собственниками которых являются юридические лица, осуществлять учетную регистрацию представительства онлайн-платформы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Кроме того, предлагается закрепить обязанность СМИ осуществлять маркировку официальных ответов государственного органа.

Основной блок поправок предлагается внести в закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». В частности, он дополняется статьей 10-1 «Особенности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«Запрещается регистрация пользователей на онлайн-платформах до шестнадцати лет, за исключением регистрации в сервисах обмена мгновенными сообщениями», - говорится в документе.

Кроме того, статья 16 дополняется новым пунктом, согласно которому анонимные пользователи онлайн-платформ, имеющие более пяти тысяч подписчиков, «направляют в уполномоченный орган сведения, позволяющие его идентифицировать».

«Перечень сведений, позволяющих идентифицировать анонимного пользователя онлайн-платформы, имеющего более пяти тысяч подписчиков, определяется уполномоченным органом», - отмечают в документе.

А в случае неисполнения собственниками и (или) законными представителями (представительствами) онлайн-платформ предписаний, уполномоченный орган «ограничивает доступ к онлайн-платформе в соответствии с правилами об ограничении доступа к интернет-ресурсам, онлайн-платформам и сервисам обмена мгновенными сообщениями».

Кроме того, в Кодекс об административных правонарушениях статья 79 дополняется частью пятой – «незаконное опубликование, воспроизведение, использование и распространение изобразительного произведения, в котором изображено другое лицо, без его согласия, за исключением случаев, установленных законами». Нарушение этого пункта предусматривает штраф для физических лиц в размере 30 МРП, для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – 60 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – 100 МРП, для крупных предпринимателей – 200 МРП.

Вместе с тем за непредоставление в уполномоченный орган анонимными пользователями онлайн-платформ сведений, позволяющих их идентифицировать, предлагается установить предупреждение или штраф на физическое лицо в размере 20 МРП, на субъектов малого предпринимательства – 20 МРП, среднего предпринимательства – 50 МРП, крупного предпринимательства – 100 МРП. В случае повторного нарушения в течение полугода штраф увеличивается в два раза.

Что касается неисполнения представительством онлайн-платформы предписаний уполномоченного органа по удалению противоправного контента, то для субъектов малого предпринимательства предлагается установить штраф в размере 50 МРП, для среднего предпринимательства – 100 МРП, крупного предпринимательства – 200 МРП. При повторном нарушении в течение года сумма штрафа увеличивается в два раза.