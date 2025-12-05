В Казахстане выявили 20 интернет-ресурсов, занимавшихся изготовлением поддельных дипломов

В министерстве науки и высшего образования, комментируя распространяемую в сети информацию о поддельных дипломах, сообщило, что министерство культуры и информации совместно с МВД на постоянной основе проводят мониторинг и пресекают факты изготовления и продажи поддельных дипломов.

«На сегодняшний день выявлено 46 поддельных дипломов и 20 интернет-ресурсов, занимавшихся их незаконным изготовлением. Материалы переданы в МВД и МКИ», - сообщили в ведомстве, напомнив, что, согласно статье 385 Уголовного кодекса, подделка или использование подложных документов влечет штраф, исправительные работы либо ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.

В целом в министерстве отметили, что для предотвращения незаконного оборота документов создана база данных дипломов, выданных с 1991 года, утверждены основные требования к содержанию документов об образовании собственного образца, а также серии таких документов для выпускников вузов.

«Дипломы формируются через специальный модуль с присвоением уникальных номеров и QR-кодов. Доступ к системе имеют только официально ответственные сотрудники вузов, зарегистрированные в данном модуле. Генерация дипломов осуществляется на основании данных об обучающихся в информационной системе «Единая платформа высшего образования» (ЕПВО). При отсутствии сведений об обучающемся в ЕПВО формирование номера диплома невозможно», - пояснили в министерстве.

В Миннауки подчеркнули, что документы об образовании собственного образца, не содержащие сгенерированные уникальный номер и QR-код, считаются недействительными.

Параллельно вузы продолжают оцифровку данных, а работодатели могут проверить подлинность диплома через специальный сервис epvo.kz. Электронная версия диплома также доступна в приложении электронного правительства («Цифровые документы»).