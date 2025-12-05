Токаев ожидает, что ВВП Казахстана в этом году превысит $300 млрд

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана» сообщил, что в этом году прогнозируется рекордный объем ВВП.

«Ожидается, что в этом году рост экономики Казахстана превысит 6%. Это является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Более того, прогнозируется, что ВВП впервые превысит 300 млрд долларов», - сказал Токаев.

По его данным, за последние пять лет валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности увеличилась более чем на 25%, а за последние годы инвестиции в основной капитал выросли на 70%. Производительность труда в реальном секторе увеличилась на 40%. Объем несырьевого экспорта продемонстрировал рост почти в два раза.

«В результате число экспортеров возросло в 3 раза, что позволило расширить географию поставок нашей продукции до 140 государств. Это наглядное подтверждение того, что отечественные товары находят свои ниши на зарубежных рынках», - также сказал он.

Активное участие в этой работе принимает малый и средний бизнес, доля которого в экономике достигла 40%, добавил Токаев, а за последние пять лет количество субъектов МСБ увеличилось в полтора раза, объем выпуска их продукции – в 2,5 раза.

Президент заверил, что уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, а все ключевые вопросы находятся под его личным контролем.

В то же время он констатировал, что еще есть нерешенные проблемы.

«Прежде всего необходимо создавать благоприятные условия для малого бизнеса, производящего продукцию с высокой добавленной стоимостью. Государственная поддержка должна стимулировать расширение деятельности предпринимателей и способствовать их выходу на новый уровень. Это станет главным индикатором успешности политики развития предпринимательства», - сказал Токаев.

Он также добавил, что для предпринимателей «определяющее значение» имеют предсказуемость и справедливость налоговой, тарифной и регуляторной политик, поэтому новый Налоговый кодекс должен «перезагрузить модель сотрудничества государства и бизнеса».