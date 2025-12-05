Плательщики НДС с задолженностью до 6 млн тенге смогут взять на год отсрочку по уплате налога – Минфин

Министерство финансов упростило подходы по предоставлению отсрочки по уплате налогов при задолженности до 5,9 млн тенге. А производители смогут уплачивать НДС не по прибытию товара, а позже, сообщил в пятницу в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций вице-министр финансов Ержан Биржанов.

«Минфин поменял подход по предоставлению отсрочки/рассрочки по уплате налогов. Такая опция в действующем Налоговом кодексе есть, но, чтобы ее получить, необходимо было предоставить залог или гарантию. Порой налогоплательщики, которые имеют задолженность, не могли банковскую гарантию или залог оформить, и всегда этот инструмент тяжело было реализовать», - сказал Биржанов.

Поэтому, пояснил он, Минфин сделал опцию, при которой предусмотрено предоставление отсрочки/рассрочки без залога имущества и банковской гарантии налогоплательщикам с налоговой задолженностью до 1500 МРП (5,9 млн тенге) на срок до года.

«Это позволит освободить должника от проведения оценки залогового имущества и его обязательного страхования, а также сократить временные рамки по предоставлению рассрочки», - объяснил вице-министр, отметив, что с соответствующим заявлением должник может обратиться в любой районный отдел госдоходов.

Кроме того, добавил он, участнику горизонтального мониторинга отсрочка/рассрочка будет предоставляться без залога имущества и банковской гарантии на срок не более 12 месяцев.

А для производителей предусматривается возможность отсрочки уплаты НДС на импорт по товарам, предназначенным для производства продукции, сроком до одного года. То есть они могут завозить необходимую продукцию, сырье либо товар для переработки, а НДС уплатить позже. Сейчас, напомнил Биржанов, НДС оплачивается прямо при прибытии товара при таможенной очистке.