Подход к распределению арендного жилья меняет «Отбасы банк»

С 8 декабря «Отбасы банк» меняет подход к распределению арендного жилья. Как сообщила в пятницу в мажилисе председатель правления банка Ляззат Ибрагимова, если кандидаты на жилье не подтвердят данные в течение пяти дней, их ждать не будут.

По словам Ибрагимовой, последние два года никто не проводил инвентаризацию списков претендентов на получение арендного жилья. А в «Отбасы банк» получали списки просто по номерам телефона и ИИН.

«Проблема оказалась глубже: у нас отсутствуют актуальные номера телефонов, у нас не совпадают сведения о прописке лиц, о составе семьи и так далее. И фактически четыре месяца мы делаем огромную работу для того, чтобы эти данные актуализировать», – сказала она.

В результате, в банке столкнулись с тем, что очередники отказываются предоставлять согласие. Как считает Ибрагимова, по той причине, что многие из них «сейчас не соответствуют мерам поддержки».

Она отметила, что по состоянию на 30 ноября из 642 тыс. человек свое согласие предоставили всего 92 092 очередника или 14%.

«То есть, многие из них перестали соответствовать по признаку – военнослужащий, госслужащий, бюджетник», – объяснила председатель правления банка.

Кроме того, продолжила она, у многих выросли дети и приобрели свое жилье, поэтому люди «понимают, что получат отказ». Таким образом, «они не дают это согласие, они не дают возможность очередникам, которые стоят вместе с ними, пройти эти конкурсные процедуры», так как принцип это программы – кто раньше пришел, тот и получил.

В итоге, пока система пока система не обработает всех, вставших в очередь в 2007 году, она не перейдет к очередникам 2008 года. «Нами было принято уже административное решение – с 8 декабря внесены изменения в приказ министерства промышленности и строительства – теперь мы ждем пять дней. И если человек не дал согласия на обработку персональных данных в арендном жилье, то система из 2007 года переходит к очередникам 2008 года», – сообщила Ибрагимова, отметив, что в противном случае процесс распределения может длиться годами.