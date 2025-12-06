Рейсы были прекращены во время пандемии
Казахстан обсуждает возобновление прямого авиасообщения с Францией
Фото Искандера Салиходжаева

Казахстанские власти обсуждают возобновление прямого авиасообщения с Францией, которое было прервано более пяти лет назад во время пандемии коронавируса.

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев во время поездки во Францию «обсудил вопрос возобновления рейсов из Астаны в Париж», сообщило министерство в субботу.

Кроме того, обсуждался также вопрос открытия рейсов из Шымкента в Ниццу, говорится в сообщении.

Министерство не уточняет ни сроки возможного открытия рейсов, ни то, какие авиакомпании их планируют осуществлять. В прошлом году в комитете гражданской авиации заявляли, что казахстанские авиакомпании не планируют возобновлять рейсы в Париж из-за «низкой коммерческой рентабельности».

Ранее из Астаны в Париж осуществляла рейсы авиакомпания Air Astana. Они были прекращены в марте 2020 года из-за ограничений, введенных в период пандемии коронавируса.

