ХАМАС заявил о готовности сложить оружие

Палестинская группировка ХАМАС согласна сложить оружие, но при условии полного вывода израильских военнослужащих из сектора Газа, сообщает DW .

«(Присутствие – В.) нашего оружия объясняется оккупацией и агрессией. Если оккупация прекратится, это оружие будет передано под контроль государства», - заявил лидер движения в анклаве Халиль аль-Хайя.

По данным агентства AFP, ХАМАС настаивает на создании суверенного палестинского государства, которому группировка могла бы передать вооружения в случае вывода израильских военных.

При этом в ХАМАС согласны на размещение войск ООН, которые будут следить за соблюдением перемирия и охранять границы.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ожидает перехода ко второй фазе перемирия в Газе «в ближайшее время»: «Мы скоро завершим первый этап мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе, мы уже почти достигли цели». По его словам, в конце декабря у него запланированы переговоры об обеспечении реализацию второго этапа. Агентство Reuters сообщает, что это будут переговоры с Трампом.

При этом премьер Израиля отвергает создание независимого палестинского государства. Нетаньяху заявил, что «существует путь к более широкому миру с арабскими государствами, а также путь к созданию устойчивого мира с нашими палестинскими соседями».

«Но мы не будем создавать у своего порога государство, которое посвятит себя нашему уничтожению», - отметил он.