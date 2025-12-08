Акимат Алматы не планирует закупать новые автобусы и троллейбусы

Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы в ответе на запрос «Власти» сообщило, что закупать новые автобусы за счет бюджета не планируется.

По данным управления, сегодня на городских и пригородных маршрутах задействовано 2 939 единиц общественного транспорта, из них газовых автобусов – 1 301, дизельных автобусов – 1 392, электробусов – 92, троллейбусов – 154.

«С учетом резервного состава имеется 3 517 подвижных единиц, из которых газовых автобусов – 1 494, дизельных – 1 691, 120 электробусов и 212 троллейбусов», - также сообщили в управлении.

Отметим, что еще в 2023 году занимавший тогда пост акима Алматы Ерболат Досаев заявлял, что с 2024 года в городе не должны приобретаться дизельные автобусы.

Вместе с тем у частных перевозчиков есть 418 газовых автобусов (с учетом резерва – 501) и 67 электробусов (75 – с учетом резерва).

В мае этого года Ерболат Досаев в отчете главе государства сообщал, что для экологизации общественного транспорта города до конца года будет закуплено 600 газовых и 200 электробусов, а частными перевозчиками в этом году планируется закуп 800 автобусов на газе и 118 электробусов. В управлении сообщили, что из 600 автобусов уже поставлено 450, остальные планируется получить до конца этого года. При этом частные перевозчики ожидают в этом году поставку 340 газовых автобусов и 153 электробусов, из которых уже поставлено 60 газовых автобусов и 60 электробусов.

«Приобретение дополнительных автобусов за счет местного бюджета в настоящее время не предусматривается. При этом частными перевозчиками будет продолжено приобретение новых экологичных видов общественного транспорта», - сообщили в управлении.

Вместе с тем в ведомстве не ответили на вопросы, сколько сейчас в Алматы зарядных станций для электробусов и планируется ли увеличивать их количество.

«Зарядные станции в настоящее время имеются в одном из коммунальных парков ТОО "Алматыэлектротранс" и на конечном пункте рядом со станцией метро "Райымбек батыра"», - говорится в ответе управления.