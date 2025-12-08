Вагоны Stadler запустят с 2026 года на четырех железнодорожных маршрутах

Первые вагоны Stadler отечественного производства будут переданы АО «Пассажирские перевозки» до конца года, а их запуск на маршрутах ожидается в 2026 году, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Новые вагоны рассчитаны на 58 пассажиров и оснащены современными удобствами. При входе расположены стеллажи для багажа, а для проводника предусмотрена отдельная зона отдыха, кухня и панель управления», - сообщили в АО «Пассажирские перевозки».

Для верхних мест создана удобная лестница, которая дополнительно зонирует пространство для пассажиров нижних полок. А третьей полкой в вагоне являются прочные полки для багажа. При этом каждое пассажирское место оборудовано индивидуальным светильником, розеткой 220V, портами USB и USB-C, а под сиденьями увеличено пространство для хранения. Также в вагоне предусмотрены два санузла, кресла для детей, пеленальные столики, система видеонаблюдения и Wi-Fi.

Сообщается, что первую партию вагонов Stadler со следующего года запустят на четырех маршрутах: №3/4 «Астана – Алматы», №353/354 «Астана – Семей», №85/86 «Астана – Шымкент» и №47/48 «Астана – Атырау».

Stadler обеспечит сервисное обслуживание подвижного состава в течение 20 лет. А общий заказ предусматривает производство 557 вагонов до 2030 года.

В августе министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании правительства сообщал, что первые вагоны, выпущенные в Астане по швейцарской технологии в рамках подписанного ранее соглашения со Stadler, «Казахстан темир жолы» получит уже в этом году.

Завод Stadler Казахстан мощностью до 100 пассажирских вагонов в год был запущен в январе этого года в Астане.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что швейцарская компания Stadler Rail AG модернизирует в Астане завод по производству вагонов, будет использовать казахстанский алюминий и наладит полный цикл производства по швейцарской технологии. С 2023 по 2030 годы планируется сборка 557 пассажирских вагонов для КТЖ.

До этого, в марте 2022 года, нацкомпания «Казахстан темир жолы» сообщала, что в Казахстане на базе завода «Тұлпар» планируют реализовать проект по производству пассажирских вагонов. В качестве партнера по итогам международного конкурса была определена швейцарская компания Stadler Bussnang AG.