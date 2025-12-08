Суд не удовлетворил апелляционную жалобу осужденных по делу о финансовой пирамиде OneCoin

В понедельник, 8 декабря, апелляционная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда оставила в силе приговор Дильбар Мирсаитовой, Тлектес Смагуловой и Акмарал Адиловой, осужденным за создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денежных средств в особо крупном размере.

«Апелляционная коллегия по уголовным делам постановила приговор районного суда №2 Бостандыкского района города Алматы <...> оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденных, их защитников – без удовлетворения», - зачитала постановление судья Яковлева.

11 ноября Алматинский городской суд начал рассматривать апелляционные жалобы, поданные адвокатами осужденных. Свои возражения на них подали четверо потерпевших.

Адвокат Дильбар Мирсаитовой – Руслан Алатаев заявил, что защита считает приговор суда незаконным и что он подлежит отмене в полном объеме. Он ссылался на нарушения норм уголовного процесса. Кроме того, адвокат заявил, что заключение 2017 года о поступлении на банковские счета осужденной Дильбар Мирсаитовой более 1,2 млрд тенге было на самом деле сделано в отношении ее сына, Санжара Мирсаитова.

Руслан Алатаев также заявил, что заключение экспертизы, проведенной в 2017 году и установившей, что продукт OneCoin не является криптовалютой, было действительно только на тот период и должно быть обновлено. Кроме того, защита считает необъективными выводы суда о том, что образовательные пакеты OneCoin были прикрытием схемы, направленной на незаконное привлечение денежных средств. Адвокат заявил, что это должна установить экспертиза. Защитник также ссылался на то, что международный проект OneCoin до сих пор работает, и его суть – «обучение финансовой грамотности».

8 июля этого года районный суд №2 Бостандыкского района Алматы приговорил Дильбар Мирсаитову, Тлектес Смагулову и Акмарал Адилову к семи годам лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью, связанной с привлечением денежных средств и инвестиций граждан сроком на семь лет. Их признали виновными по пункту 2 части 3 статьи 217 Уголовного кодекса (создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денежных средств в особо крупном размере).

Суд установил, что с января 2015 года по октябрь 2019 года Дильбар Мирсаитова вместе с Тлектес Смагуловой и Акмарал Адиловой организовала и координировала деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды OneCoin в Алматы и других регионах Казахстана, «вовлекая большое количество граждан путем обмана и злоупотребления доверием». Деньги привлекали под предлогом инвестирования в криптовалюту и продажи образовательных пакетов, позиционируя себя как оператор экосистемы с собственной криптовалютой OneCoin и образовательной платформой. При этом деньги переводились на счета, связанные с Мирсаитовой и другими организаторами, а подтверждения реальной эмиссии и обращения криптомонеты на открытом рынке не было.

OneCoin была создана в 2014 году в Болгарии и заявлена как криптовалюта, которая вскоре должна заменить биткоин. Предполагаемая создательница OneCoin, Ружа Игнатова, которую в документальном фильме BBC назвали «криптокоролевой», исчезла в 2017 году при невыясненных обстоятельствах. Органы финансового надзора нескольких стран заявили, что компания работает на их территории без лицензии.

Со-основатель Карл Себастьян Гринвуд был приговорен 20 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в 2023 году, а годом ранее ФБР объявило Ружу Игнатову одной из самых разыскиваемых преступниц, несмотря на то что, по некоторым данным, основательница компании могла быть убита. Вкладчиками пирамиды стало по меньшей мере 3,5 млн человек по всему миру.

Утечка расследования Dubai Unlocked показала, что как минимум с 2020 года лидер OneCoin в Казахстане, Дильбар Мирсаитова, владела квартирой стоимостью $123 тыс. в Sky Bay, «четырехзвездочном лайфстайл-отеле» в Дубае. «Власть» рассказывала о связи Дильбар Мирсаитовой с со-основательницей OneCoin, Ружей Игнатовой, в этом материале.