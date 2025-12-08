Реконструкция Алматинского цирка и его территории не затронет школу верховой езды NOMAD и гостиницу

Проект реконструкции и модернизации Алматинского цирка должен пройти госэкспертизу в мае следующего года. На прилегающей территории планируется устроить единый пешеходный променад, но изменения не коснутся уличной площадки, где сейчас проходят занятия школы верховой езды NOMAD, сообщили в ответ на запрос «Власти» в управлении строительства.

В ведомстве уточнили, что проект реконструкции разрабатывает ТОО «ПС Акцент». Согласно сайту госзакупок, сумма по договору составила более 216 млн тенге.

Ориентировочный срок прохождения государственной экспертизы – май 2026 года.

При реконструкции планируется сформировать новую планировочную структуру с радиальной композицией, которая подчеркнет архитектуру купола цирка. Кроме того, будет устроен единый пешеходный променад с декоративным мощением, зеленые зоны и теневые аллеи, уличная мебель и малые архитектурные формы, новое освещение, подсветка фасадов и купола цирка.

Также планируется организовать безбарьерную среду с пандусами и тактильной плиткой. Вокруг здания цирка появится пожарный проезд.

Основные въезды и выезды для транспорта предусмотрены по существующим городским проездам со стороны улиц Абая, Байзакова и Мусрепова.

«Проектом предусмотрено раздельное движение зрителей, служебного персонала и спецтехники. Парковочная зона размещена за пределами основной пешеходной территории, с удобными подходами к главным входам», – также добавили в управлении.

В ведомстве подчеркнули, что «существующее расположение уличной площадки для занятий [конным спортом] остается неизменным». Площадка расположена на прилегающей территории цирка, по бульвару Мусрепова.

Ранее в школе верховой езды NOMAD, которая проводит занятия на площадке, сообщили «Власти», что приостановили занятия до весны, но не объяснили причин.

В управлении строительства также сообщили, что работы по реконструкции общежития гостиничного типа при цирке не планируется. При этом в Казахском государственном цирке сообщили, что проект на капитальный ремонт общежития уже выполнен и прошел государственную экспертизу.

Как выглядит Алматинский цирк внутри, «Власть» показывала в этом материале.