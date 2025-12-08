Реконструкция Алматинского цирка и его территории не затронет школу верховой езды NOMAD и гостиницу

Проект реконструкции и модернизации Алматинского цирка должен пройти госэкспертизу в мае следующего года. На прилегающей территории планируется устроить единый пешеходный променад, но изменения не коснутся уличной площадки, где сейчас проходят занятия школы верховой езды NOMAD, сообщили в ответ на запрос «Власти» в управлении строительства.
В ведомстве уточнили, что проект реконструкции разрабатывает ТОО «ПС Акцент». Согласно сайту госзакупок, сумма по договору составила более 216 млн тенге.
Ориентировочный срок прохождения государственной экспертизы – май 2026 года.
При реконструкции планируется сформировать новую планировочную структуру с радиальной композицией, которая подчеркнет архитектуру купола цирка. Кроме того, будет устроен единый пешеходный променад с декоративным мощением, зеленые зоны и теневые аллеи, уличная мебель и малые архитектурные формы, новое освещение, подсветка фасадов и купола цирка.
Также планируется организовать безбарьерную среду с пандусами и тактильной плиткой. Вокруг здания цирка появится пожарный проезд.
Основные въезды и выезды для транспорта предусмотрены по существующим городским проездам со стороны улиц Абая, Байзакова и Мусрепова.
«Проектом предусмотрено раздельное движение зрителей, служебного персонала и спецтехники. Парковочная зона размещена за пределами основной пешеходной территории, с удобными подходами к главным входам», – также добавили в управлении.
В ведомстве подчеркнули, что «существующее расположение уличной площадки для занятий [конным спортом] остается неизменным». Площадка расположена на прилегающей территории цирка, по бульвару Мусрепова.
Ранее в школе верховой езды NOMAD, которая проводит занятия на площадке, сообщили «Власти», что приостановили занятия до весны, но не объяснили причин.
В управлении строительства также сообщили, что работы по реконструкции общежития гостиничного типа при цирке не планируется. При этом в Казахском государственном цирке сообщили, что проект на капитальный ремонт общежития уже выполнен и прошел государственную экспертизу.