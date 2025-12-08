В отношении руководства агентства КазТАГ возбудили уголовное дело

Генеральный директор МИА «КазТАГ» Асет Матаев и главный редактор агентства Амир Касенов признаны подозреваемыми по заявлению компании Freedom Finance в связи с публикациями о мошеннических схемах со стороны руководства компании.

По данным агентства, редакция КазТАГ узнала о возбуждении дела 20 ноября из СМИ, само дело возбуждено 18 августа. Как заявили в агентстве, несколько месяцев полиция проводила расследование и экспертизы, не уведомляя об этом редакцию.

Адвокат Ерлан Макенов заявил, что следствие нарушило нормы УПК РК, не дав руководству агентства своевременно ознакомиться с постановлением о назначении экспертиз.

«Следователь лишил нас права, предусмотренного статьей 274 УПК РК», - отметил Макенов, добавив, что протокол ознакомления был составлен лишь 21 ноября.

«Признание Матаева и Касенова подозреваемыми вне установленных процедур является грубым нарушением. Для того, чтобы их признали подозреваемыми без их участия, нужно, чтобы они скрывались и иным образом уклонялись от следственных действий, тогда как и Матаев, и Касенов от следственных действий не уклонялись», - также отметила адвокат Рена Керимова.

Матаев и Касенов вызваны на допрос в департамент полиции Алматы на 9 декабря.

Ранее КазТАГ неоднократно публиковал информацию со ссылкой на потерпевших о мошеннических схемах со стороны руководства компании Freedom Finance. В частности, одним из первоисточников этой информации названа адвокат Светлана Оралбаева, которая рассказала о потерянных деньгах вкладчиков и о выводе средств в офшоры.