Жена погибшего во время Қаңтара отправилась пешком в Астану из Алматы, требуя найти виновника в смерти мужа

8 декабря Шапагат Кадирова, жена погибшего во время Январских событий в 2022 году, пешком отправилась из Алматы в Астану, требуя найти виновника в смерти ее мужа. Ее муж Акимжан Бектурган был застрелен в Алматы 5 января 2022 года. Об этом сообщил общественник Абзал Достияров на своем канале в Youtube.

«Уже четыре года мы бегаем между Алматы и Астаной, и самое обидное — нас просто игнорируют. На вопрос “почему правительство не отвечает за то, что стреляли”, никто не даёт ответа. Получается, моего мужа, отца моих трёх детей, убили ни за что, и теперь никто не хочет нести ответственность», - сказала Кадирова.

По ее словам, кроме нее, были еще другие родственники погибших во время Январских событий, который тоже собирались идти в столицу, но они не вышли, потому что их пригласили в акимат.

Шапагат Кадирова еще в июле 2022 года вместе с остальными родственниками погибших во время Январских событий из разных регионов ночевала у здания администрации президента в столице, требуя справедливого расследования дел.

Ее муж Акимжан Бектурган был застрелен в Алматы 5 января. Он поехал вместе с двумя коллегами на площадь, чтобы посмотреть на происходящее. Когда они приехали, началась стрельба. Через некоторое время друзья нашли Акимжана мертвым со сквозным ранением.

Через месяц исполнится четыре года с Январских событий, в ходе которых, по официальным данным, в Казахстане погибли 232 человека, а еще шестеро умерли в результате пыток после задержаний.