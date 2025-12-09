На борьбу с полиомиелитом в мире выделено почти $2 млрд

Международные лидеры и филантропы, включая Билла Гейтса, в понедельник объявили, что выделят $1,9 млрд на ликвидацию полиомиелита, сообщает CNN . Тем не менее сохраняется большой дефицит финансирования после сокращения зарубежной помощи странами с высоким уровнем дохода.

Целью ГЧП является ликвидация полиомиелита во всем мире к 2029 году. Его возглавляют Всемирная организация здравоохранения, Фонд Гейтса, Rotary International, Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Глобальный альянс по вакцинам (Gavi). Среди доноров инициативы – Фонд Мухаммеда бен Заида за человечество, Rotary International и Bloomberg Philanthropies, а также правительства Пакистана, Германии, США, Японии и Люксембурга. Крупнейший взнос в размере $1,2 млрд внес Фонд Гейтса.

В октябре инициатива объявила о сокращении бюджета на 30% в 2026 году. Сейчас дефицит финансирования по ликвидации полиомиелита до 2029 года составляет $440 млн. Страны-доноры, такие как Великобритания и Германия, также сократили финансирование на 2026 год. Администрация Трампа приостановила финансирование GAVI и вышла из ВОЗ. Финансирование борьбы с полиомиелитом по-прежнему пользуется двухпартийной поддержкой конгресса, но бюджет на 2026 год пока не ясен.

«Сохраняющийся разрыв во многом обусловлен ужесточением условий предоставления помощи традиционными донорами. Без всех $6,9 млрд, необходимых для полной реализации стратегии ГИЛП, и неизменной политической приверженности миру без полиомиелита дети останутся без защиты от полиомиелита, а усилия по его ликвидации могут быть затруднены», - заявила CNN представитель Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита Элли Роджерс.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится «на пороге искоренения полиомиелита и обеспечения исторической победы для человечества».

«Но нам необходимо, чтобы все страны, партнеры и доноры немедленно активизировались, чтобы выполнить эту работу», - сказал он.

Пожертвования мировых лидеров в размере $1,9 млрд пойдут на поддержку усилий по вакцинации 370 млн детей ежегодно и на укрепление местных систем здравоохранения, которые также защищают детей от других предотвратимых заболеваний.

Полиовирус может вызывать инфекцию центральной нервной системы, что может привести к параличу и смерти при параличе дыхательных мышц. Вирус способен быстро распространяться в районах с плохими санитарными условиями. По данным ВОЗ, до начала глобальной иммунизации он ежегодно парализовывал более 350 тыс. детей по всему миру. В настоящее время дикий полиовирус постоянно присутствует только в двух странах – Афганистане и Пакистане. Однако, согласно заявлению саммита в Абу-Даби, вспышки полиовируса, вызванного вариантом полиомиелита, продолжают угрожать еще 18 странам.

С момента создания инициативы в 1988 году миллиарды детей были защищены благодаря вакцинации, а число случаев полиомиелита сократилось более чем на 99%. Однако с 2000 года несколько установленных самими странами сроков искоренения полиомиелита были сорваны из-за нехватки финансирования, появления новых штаммов полиомиелита, дезинформации и неэффективного управления.