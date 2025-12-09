Дополнительные поезда запустят в Казахстане в декабре и в начале января

Для обеспечения повышенного спроса в новогодние праздники запустят дополнительные поезда, что позволит перевезти порядка 23 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба «Пассажирских перевозок».

Так, дополнительные поезда будут организованы по следующим направлениям: №201/202 «Алматы-2 – Астана-1» (20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря и 2, 4 января их Алматы и 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря и 3 и 5 января из Астаны), №203/204 «Астана Нурлы жол – Шымкент» (20, 23, 26, 29 декабря и 2 января из Астаны и 22, 25, 28, 30 декабря и 4 января из Шымкента) и №257/258 «Актобе – Астана Нурлы жол» (20, 23, 26, 29 декабря и 2 января из Актобе и 22, 24, 28, 30 декабря и 4 января из Астаны).

Составы будут включать стандартные купейные и плацкартные вагоны.

«Помимо этого, по востребованным направлениям в составы действующих поездов предусмотрено включение 584 дополнительных прицепок, что обеспечит свыше 30 тыс. дополнительных мест», - также добавили в нацкомпании.