Акимат Алматы пригласил на встречу жену погибшего во время Кантара, направляющуюся пешком в Астану с требованием найти виновника в смерти мужа. Встреча с представителями акимата состоится сегодня, 9 декабря.

«Вчера мне сказали, что могут развернуть меня с пути. Поэтому думала выехать с рынка "Алтын Орда" на автобусе. Позже мне позвонили с акимата и сказали: "Давайте рассмотрим вашу проблему здесь, в Алматы"», - сообщила Шапагат Кадирова по телефону «Власти».

По ее словам, встреча с представителями акимата состоится сегодня в 16:00.

Напомним, 8 декабря Шапагат Кадирова, жена погибшего во время Январских событий в 2022 году, пешком отправилась из Алматы в Астану, требуя найти виновника в смерти ее мужа. Она еще в июле 2022 года вместе с остальными родственниками погибших во время Январских событий из разных регионов ночевала у здания администрации президента в столице, требуя справедливого расследования дел.

Ее муж Акимжан Бектурган был застрелен в Алматы 5 января. Он поехал вместе с двумя коллегами на площадь, чтобы посмотреть на происходящее. Когда они приехали, началась стрельба. Через некоторое время друзья нашли Акимжана мертвым со сквозным ранением.

В ходе Январских событий 2022 года, по официальным данным, в Казахстане погибли 232 человека, а еще шестеро умерли в результате пыток после задержаний.