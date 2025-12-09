В Казахстане в 2027 году запустят беспилотные грузовые автомобили

Министерство транспорта планирует в 2026 году внести в парламент законопроект по использованию беспилотных автомобилей в Казахстане, а уже в 2027 году в пилотном режиме – запустить беспилотный грузовой автотранспорт, сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве глава ведомства Нурлан Сауранбаев.

«Мы готовим законопроект, чтобы не только беспилотные такси (были на территории Казахстана – В.), аэротакси. Документ готовим, в следующем году мы внесем его в парламент», - сказал Сауранбаев.

Он подчеркнул, что министерство старается «идти в ногу со временем, чтобы новые технологии были использованы на территории Казахстана». При этом на первый план выходит вопрос безопасности. Министр считает, что вполне реально в 2027 году запустить пассажирские беспилотные такси, но в них все равно должен находиться водитель.

«Мы ездили в Шэньчжэнь, у них на беспилотных такси можно ездить, но с водителем. Видимо, у нас точно также будет потихоньку идти внедрение, чтобы безопасность людей и пассажиров была обеспечена», - подчеркнул глава Минтранспорта.

Говоря о грузовых автомобилей, то, по словам Сауранбаева, в 2036-2040 годах такие машины будут без двигателя внутреннего сгорания. И дороги Казахстана, которые будут строить, они будут учитывать инфраструктуру и датчики для проезда беспилотных автомобилей.

«Предметно мы этот проект обсуждаем с коллегами. Мы хотели его начать в рамках ЕАЭС на пунктах пропуска. Потому что на пункте пропуска, когда очередь создается, она связана с паспортным контролем физлица. Если там будет беспилотный (грузовик – В.) переходить, это значительно ускорит (процесс – В.). Программа у нас есть В нашем плане – в 2027 году запустить первые пилотные проекты с беспилотными грузовыми автомобили», - подчеркнул Сауранбаев.

По мнению министра, внедрение беспилотных грузовых автомобилей значительно снизит стоимость и сократит время перевозок.