В министерстве обеспокоены ситуацией в увеселительных заведениях Астаны
Каждое второе убийство в Казахстане совершено в состоянии алкогольного опьянения – МВД
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

За 11 месяцев этого года в правоохранительные органы поступило 42 тыс. заявлений по фактам нарушений в увеселительных заведениях, зарегистрировано 1 749 уголовных дел, сообщил во вторник в сенате журналистам заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов. При этом «особое беспокойство» вызывает ситуация в Астане.

По словам Адилова, каждое второе преступление в стране совершается в состоянии алкогольного опьянения, а если говорить об увеселительных заведениях, то каждое четвертое. За 11 месяцев этого года произошло 10 убийств, 579 случаев нанесения телесных повреждений, восемь изнасилований, 26 грабежей и 238 хулиганств.

«Особое беспокойство вызывает ситуация в Астане. В 171 увеселительном заведении столицы совершено 357 преступлений, большая часть из которых в ночное время и даже под утро. В результате непринятия мер со стороны владельцев фиксируется случаи многократного совершения правонарушения в одних и тех же заведениях. За 11 месяцев в Астане был 3 431 вызов, 90% из них – после 23 часов ночи. Из них 958 – это кафе "Панаехали", 349 – "Забери меня", 262 – "Мята"», - привел примеры замминистра, подчеркнув, что преступления совершались неоднократно.

Адилов также признал, что и в Алматы «статистика очень страшная»: 3 588 обращений граждан и более 14 убийств.

