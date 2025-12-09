Каждое второе убийство в Казахстане совершено в состоянии алкогольного опьянения – МВД

В министерстве обеспокоены ситуацией в увеселительных заведениях Астаны
Тамара Вааль, Астана, Власть
За 11 месяцев этого года в правоохранительные органы поступило 42 тыс. заявлений по фактам нарушений в увеселительных заведениях, зарегистрировано 1 749 уголовных дел, сообщил во вторник в сенате журналистам заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов. При этом «особое беспокойство» вызывает ситуация в Астане.
Еще по теме:
- Правительства Казахстана и Туркменистана будут сотрудничать в борьбе с преступностью
- Суд отклонил апелляционную жалобу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой
- Еще один гражданин Казахстана объявлен в розыск по делу о финансировании ОПГ Камчы Кольбаева
- Казахстанцев будут обучать разрешению конфликтов для профилактики правонарушений
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые