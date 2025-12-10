Корпорация «Казахмыс» объявила о предстоящей смене акционера

Корпорация «Казахмыс» сообщила о подписании рамочного соглашения, предполагающего предстоящий переход контроля над ТОО «Корпорация Казахмыс» к новому акционеру. Соглашение подписано по совместному решению президента «Казахмыса» Владимира Кима и председателя совета директоров Эдуарда Огай.

«Подписание документа является отправной точкой процесса передачи контроля. В ближайшее время в рамках установленных процедур будут проведены все необходимые мероприятия и обязательства по соглашению, с последующим подписанием договора купли-продажи долей компании», - отмечается в сообщении.

В корпорации также добавили, что особое внимание будет уделено соблюдению требований казахстанского законодательства. В частности, в соответствии с отраслевыми нормами, смена владельца долей или акций компаний в горнометаллургическом секторе требует получения специального разрешения министерства промышленности и строительства, а также агентства по защите и развитию конкуренции. Параллельно будут проводиться процессы по уведомлению партнеров, кредиторов, миноритарных участников и других заинтересованных сторон.

«Эти меры направлены на обеспечение полной прозрачности процесса, своевременного информирования и соблюдения всех нормативных требований, включая обязательства перед лицами, вовлеченными в деятельность компании», - подчеркнули в корпорации.

В «Казахмысе» также заверили, что смена акционера не повлияет на производственные и операционные процессы, контрактные обязательства, социальные гарантии сотрудников и стабильность рабочих мест сохраняются в полном объеме.

«Деятельность «Казахмыса» будет продолжена в штатном режиме, а реализация текущих и перспективных проектов – в соответствии с действующими стратегическими планами», - подчеркивается в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что новым акционером может стать основатель и мажоритарный владелец Qazaq Stroy Нурлан Артыкбаев.