Бывший. Постаревший Молодёжный

Снова на трассе, погружаюсь в свои размышления. Удивительно, ведь если взять любого ветерана этих мест, что застали времена создания канала, там от каждого по теории шести рукопожатий несколько шагов до Ленина, 150-летие которого отмечали весной этого года. Шафик Чокинович в рамках работы комиссии по мобилизации ресурсов Урала, Сибири и Казахстана в военном 1943 году в Боровом встречался со знаменитым Кржижановским, одним из автором плана ГОЭЛРО. О ней как о судьбоносной академик вспоминал в своих мемуарах, встреча во многом предопределила новые ориентиры для учёного и энергетика... Есть такое расхожее выражение «много воды утекло». Но когда понимаешь, что почти все эти гигантские проекты, их первооснова, были заложены ещё в столетнем плане ГОЭЛРО, время сжимается до вполне осязаемых величин.

Сразу после пуска канала многие его первостроители окончательно осели в молодом посёлке, стали работать в эксплуатации. Кто-то отправился в командировки на гидротехнические сооружения Подмосковья или переехал в другие уголки Союза. Но костяк треста переместился дальше на запад. В сотне километров от Караганды была основана новая строительная база в посёлке Изумрудный. Поворот сибирских рек, о котором было сломано столько копий, вполне мог быть реализован, поскольку началось создание второй очереди: вода должна была пройти из Темиртау по руслу Нуры, затем по каскаду водохранилищ и сети насосных станций с тем, чтобы через 500 километров достичь Жезказгана и Каражала. Сначала воды Иртыша должны были от Самарки двигаться к Актастинскому водохранилищу (70 километров подъёма), потом спуститься ещё на сорок километров до реки Сарысу. По руслу реки до самого устья вода текла бы семь сотен километров. Оставался только естественный спуск до далёкой Сырдарьи по Телекольскому каналу (150 км), который был построен в 70-х. Были осуществлены пробные прокачки. Но первая очередь канала справлялась только с поставкой воды новым потребителям Павлодарской и Карагандинской областей. Сроки строительства не выдерживались, финансирование сокращалось. Последовавшие перестройка и развал Союза поставили точку на этом проекте. Сегодня разве что остатки плотины у Самарки, бывшей когда-то дальним лагерным пунктом Карлага, вызывают недоумённые вопросы. Помню своё удивление, когда во время одного из велопутешествий остановился в сухой степи у дорожного указателя «Насосная станция», которая, как оказалось, была когда-то возведена моими земляками из Молодёжного. Теперь же русло канала на Жезказган «читается» разве что на космических снимках...

«Человеческие проекты, не считающиеся с великими законами природы, приносят только бедствия», — писал Карл Маркс. Как знать, каким бы было течение Иртыша в Сибири, воплотись этот полуторатысячный разворот силами «марксистов-ленинистов» современности в полную мощь? Хотя, были примеры течения и «в обратном направлении». Управляющий трестом «Иртышканалстрой» и многолетний начальник строительства водной магистрали Леонид Полежаев в конце 80-х вернулся в родной Омск, где сначала стал председателем облисполкома, в 1991 году первым главой администрации области, а затем ещё 17 лет занимал пост губернатора этого сибирского региона вплоть до 2012 года. Удивительно, какими жизнеспособными оказались идеи публициста Демченко, высказанные полтора века тому назад. Вновь о повороте рек Сибири неоднократно заявлял Юрий Лужков, время от времени эта тема всплывает в выступлениях казахстанских политиков, на трансграничных и международных форумах. Однако то, что превращалось в реальность в веке двадцатом, через пятьдесят лет воспринимается, по большей части, как фантастика.

Несколько красивых изгибов трассы, высокие сопки — и вот уже видна конечная точка моего дневного пробега. Когда-то красная водонапорная башня была краем посёлка, за которым начиналась звенящая от жаворонков степь. Сейчас же она высится посреди многоэтажек, выросших здесь в 80-х. Неторопливо качу по поселковому асфальту, силясь вспомнить что-то из своего детства. Универмаг, школа, эксплуатационная контора канала — всё как и прежде на своих местах. Останавливаюсь у группы девочек-школьниц, что играют у закрытого на замок дома культуры, он работает только днём. Память подводит, справляюсь у них, правильно ли я еду на улицу прославленного энергетика Графтио? Те подсказывают мне верный поворот. Ещё сотня метров и я уже в хлебосольном доме давних друзей нашей семьи. Чай, отдых, долгий ужин; он, словно путешествие на машине времени, превращается в вечер воспоминаний.