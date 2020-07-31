Как Узбекистан провалил борьбу с пандемией вслед за соседями

В Узбекистане, по официальным данным, к 30 июля число зараженных коронавирусом достигло 23 271 – больше половины этих случаев зарегистрированы в последний месяц, а все последние дни республика обновляет рекорд прироста. Узбекистан, как и его соседи, поначалу уверенно справлявшийся с пандемией, в середине лета полностью провалил эту борьбу – статистике больше не доверяют, мест в больницах все меньше, страна вернулась к жесткому карантину.

Первое заражение коронавирусной инфекцией в Узбекистане зафиксировано 15 марта – через два дня после обнаружения первого казахстанского зараженного. С 30 марта в стране ввели ограничение передвижения на автомобилях в Ташкенте, и областных центрах, а также между областями. С 1 апреля в указанных городах был введен режим самоизоляции. Спустя месяц, 30 апреля, официальный Ташкент начал поэтапно смягчать карантинные меры. С 8 мая в Ташкенте и некоторых регионах Узбекистана начали действовать три уровня карантина – «красный», «желтый» или «зеленый», исходя из оценки санитарно-эпидемиологической ситуации. К середине июня эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться, а первого июля опять были введены ограничения, которые продлили сперва до 1 августа, а затем – до 15 августа. В выходные дни в стране полностью остановлено движение автомобилей (включая такси). В эти дни ездить могут только те, у кого есть стикеры, и автовладельцы, которым ранее было разрешено ездить решением комиссии. Кроме того, разрешено ездить в случаях, когда гражданину необходима срочная медицинская помощь или процедура у врача. Гражданам также рекомендовано провести праздник Курбан-хайит в кругу семьи и при проведении праздника соблюдать все карантинные правила.

В Узбекистане изначально отказались от проведения массового тестирования, посчитав такой метод нецелесообразным. Тем не менее, вскоре сообщили о создании собственного производства тест-систем для выявления РНК коронавируса COVID-19. Министерствоа инновационного развития республики сообщало: «Мощность производства составит 500 тысяч систем в месяц и практически покроет потребности республики в тестах».

Как и в Казахстане, в стране зафиксирован рост заболеваний пневмонией, что не учитывается в общей статистике заболеваний и смертей, связанных с коронавирусом. В интервью телеканалу «Узбекистан 24» заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам социального развития Бехзод Мусаев сообщил, что службы скорой помощи Ташкента получают порядка 500 обращений с жалобами на пневмонию каждый день. «Более того, вспышка случаев воспаления легких, пневмонии. Например, если на начало июля только в Ташкенте было 3 вызова в день в скорую помощь с жалобой на пневмонию, то сегодня регистрируется порядка 500 таких обращений».

При этом, по словам заместителя премьер-министра, показатель распространения заболевания продолжает расти, именно по этой причине правительство было вынуждено продлить карантин. Кроме того, о связи коронавируса и пневмонии высказался главный санитарный врач страны. Во время брифинга Нурмат Отабеков объяснил, что «пневмония – это воспаление легких, и есть много причин ее возникновения. В некоторых случаях пневмония может иметь бактериальную, вирусную, грибковую этиологию. Одним из наиболее серьезных осложнений коронавирусной болезни является пневмония. Большинство смертельных случаев от коронавируса в Узбекистане связано с этим осложнением».

Кадр из сюжета "Настоящего времени"

Из другого общего с Казахстаном Узбекистан может назвать невыплату обещанных надбавок медработникам. Группа работников службы скорой помощи в Ташкенте пожаловалась президенту Шавкату Мирзияеву на то, что медики назвали «неспособностью» властей выполнить обещание, которое президент дал в марте. Обещание касается выплаты надбавок к зарплатам за работу во время пандемии. В открытом письме Мирзияеву, опубликованном в Telegram, медицинские работники пишут, что не проходят тестирование на коронавирус несмотря на то, что находятся на передовой борьбы с ним. Они отмечают, что медики не полностью укомплектованы защитной одеждой. До этого глава республики объявлял о том, что всем медицинским работникам будет выплачиваться надбавка в размере 120%.

Страна также столкнулась с тем, что в больницах не осталось мест для коронавирусных больных. Еще в начале июля на брифинге представитель республиканского штаба по борьбе с COVID-19 Хабибулла Акилов сообщил, что министерство здравоохранения Узбекистана исчерпало свои ресурсы, и больницы для больных коронавирусом переполнены – мест не осталось. Акилов добавил, что в день по стране проводится более 20 тысяч ПЦР-анализов, лаборатории не успевают: если раньше ответ выдавали людям за пять-шесть часов, то теперь им приходится ждать от двух дней до одной недели. За этот период больные заражают других, увеличивая прирост случаев коронавируса по стране. По словам Акилова, если в день начнут выявлять свыше 1000 случаев, то в системе здравоохранения Узбекистана произойдет «полный коллапс». В последние два дня – 29 и 30 июля - в Узбекистане подтверждают более 700 случаев в день.

Слова Акилова подтверждают видео, публикуемые в соцсетях жителями Узбекистана. Так, неизвестная женщина на видео, опубликованном «Настоящим временем» сообщает, что скорую дождаться попросту невозможно: «Есть ли у тебя коронавирус, умираешь ты или нет – им все равно». Из колл-центра узбекистанцев отправляют в «скорую», из «скорой» – обратно в колл-центр. «Но скорой нет, хоть подыхай». Врачи не осматривают всех больных, если в квартире их больше одного, аргументируя тем, что за один вызов проводится осмотр одного человека: «Таков порядок». Более того, сами медики жалуются на «порядок», вынуждающий их обманывать пациентов: «Вчера вечером взяли анализ этой женщины, – говорит плачущая медработница на видео. – Она спрашивает, зачем мы пишем температуру 38, если ее нет. Лаборантка отвечает, что, если не вписать высокую температуру, в области анализы не примут. Столько трудишься... Сколько нам еще врать друг другу?»

В конце апреля министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов заявлял, что для лечения больных коронавирусом в Узбекистане подготовлены 16 тысяч коек, а для 20 тысяч пациентов создан резерв лекарств. Власти страны также сообщали о строительстве недалеко от Ташкента новой инфекционной больницы на 10 тысяч койко-мест для приема пациентов с COVID-19, открыть ее планировали в начале мая.

Несмотря на все вышеперечисленное, в пресс-службе президента Мирзиёева заявляют, что глава государства держит эпидемиологическую ситуацию под постоянным контролем. Пресс-служба утверждает, что этой проблеме посвящается почти каждое совещание. В частности, 15 июля президент подверг жесткой критике состояние дел по контролю за эпидемиологической ситуацией в Ташкенте и Ташкентской области, дал поручения по созданию условий для своевременного и правильного лечения заболевания. В павильоне «Узэкспоцентра», Дворце гимнастики, спорткомплексе «Ёшлик» Юнусабадского района и других зданиях создаются условия для обследования людей с подозрением на COVID-19 и организации лечения. Для помощи больным, в том числе пневмонией, организованы десять специальных поликлиник.

Через три дня после критики президента на заседании республиканской специальной комиссии по борьбе с пандемией коронавируса под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова было принято решение поставлять бесплатные лекарства пациентам, получающие лечение от коронавируса в домашних условиях. Пациенты с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию и находящиеся на лечении дома по рекомендации врачей из-за легкого течения заболевания получат «гидроксихлороксин», «азитромицин», «парацетамол», «витамин С» и одноразовые медицинские маски бесплатно. Также после критики президента появились видео общения чиновников с медработниками на их рабочих местах. Но, отмечает «Настоящее время», судя по кадрам, чиновники не столько изучали вопрос, сколько учили других чему-то.

Фото Nova24.uz

Что касается международной помощи, то сумма кредитов, выделенных Узбекистану на борьбу с COVID-19, уже превысила $1 млрд. Изначально правительству страны было поручено принять меры по привлечению внешних заимствований в объеме до $1 млрд. для финансирования госбюджета и Антикризисного фонда. В мае Азиатский банк развития одобрил выделение Узбекистану гранта в размере $1,36 млн. на закупку медицинского оборудования и принадлежностей, необходимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Этот грант дополняет первоначальную техническую помощь в размере $200 тыс., выделенную стране в марте 2020 года на приобретение предметов медицинского назначения. Так, известно, что швейцарские компании поставят в Узбекистан 800 аппаратов ИВЛ стоимостью $19,5 млн. за счет средств Азиатского банка развития. Первые 100 аппаратов ИВЛ прибыли в Ташкент в рамках двух контрактов, подписанных со швейцарскими компаниями. Еще 700 таких аппаратов будут доставлены в республику в ближайшие недели. Кроме того, 25 июня АБР одобрил выделение Узбекистану $500 млн на смягчение последствий COVID-19. Все полученные средства направляются в Антикризисный фонд страны для преодоления последствий коронавируса.

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации в мае-июле поставило в Узбекистан 30 тысяч защитных костюмов и 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, а мэрия Анкары предоставила Ташкенту 250 тысяч защитных масок и пять тысяч дезинфицирующих средств. Власти Узбекистана рассчитывают на помощь врачей из Турции в консультациях и организации противодействия новому коронавирусу COVID-19, сообщили в Министерстве внешней торговли и инвестиций республики. До этого глава государства подписал указ «О мерах по смягчению коронавирусной пандемии и коренному совершенствованию системы санитарно-эпидемиологического благополучия и здравоохранения населения». Согласно указу, выпускники медицинских вузов республики, а также пенсионеры должны быть привлечены к работе во врачебных пунктах и многопрофильных поликлиниках Узбекистана. Так власти рассчитывали решить проблему нехватки медицинских сотрудников в ряде регионов страны.

Узбекистан с небольшим отставанием, но полностью повторил путь, которым до этого прошли Казахстан и Кыргызстан. И как и жителей этих стран, у узбекистанцев не так много шансов понять настоящий масштаб эпидемии, через которую они проходят – из-за некорректной статистики, огромного количества болеющих дома и многих других ошибок, объединивших этим летом страны Центральной Азии.