«Туркменский феномен». Как Туркменистан оказался одним из немногих государств мира, где до сих пор нет коронавируса

Переполненные больницы и кладбища

Данные о смертности от пневмонии в Туркменистане противоречивы. Выдавая родственникам тела умерших, врачи просят похоронить их в течении нескольких часов. Как рассказал корреспонденту «Хроники Туркменистана» работник временного карантинного изолятора, созданного в зданиях, ранее принадлежавших турецкой строительной компании «Полимекс», тела выдают в закрытых пластиковых мешках и предупреждают родственников, чтобы те их не вскрывали. Несмотря на эти требования, некоторые семьи все же доставали тела, чтобы совершить обряд омовения перед похоронами. После этого несколько человек из этих семей оказались в больницах. Скончавшиеся, по словам источника, очевидно, были инфицированы коронавирусом, но диагностировать COVID-19 врачам запрещают и в качестве причины смерти указывают пневмонию или другие тяжелые хронические болезни, если таковые были.

Больных становится все больше, в связи с чем мест в инфекционных и других больницах страны не хватает. У большинства поступающих диагностируют пневмонию. О резком росте смертности от нее сообщает и издание Turkmen news со ссылкой на жителей страны: «За последние несколько дней редакция получила с десяток сообщений о смерти людей, заболевших пневмонией». Так, один из умерших страдал от сахарного диабета, а непосредственно перед смертью сильно кашлял и задыхался. А другой был пожилым человеком с гипертонией, умер от пневмонии, но врачи записали причиной смерти инсульт.

Пока власти продолжают отрицать наличие коронавируса в стране, врачи жалуются на дефицит средств индивидуальной защиты. Было дано распоряжение всех врачей и медсестер, включая тех, кому за 50 лет, отправлять в карантинные зоны. Некоторые врачи, недовольные этим, пытались возразить, что пожилые более подвержены риску заражения, чем молодые, но руководство не стало их слушать. Теперь столичные врачи ищут любые причины, чтобы не быть отправленными на двухнедельную работу в зону карантина для пациентов с подозрением на COVID-19. По словам врачей, работа в зонах карантина тяжела и опасна, кроме того, не предусмотрены никакие гарантии и финансовая компенсация: «Не предусмотрено социальных выплат, оплаты за сверхурочные, командировочных расходов, в случае заражения компенсации тоже нет. Вышестоящие в Министерстве здравоохранения используют метод кнута, а стимула никакого нет». Медработники боятся встречаться лично и проводят встречи в формате телеконференции. Также сообщается, что желающие уволиться из больниц сталкиваются с угрозой судебного преследования по обвинению в государственной измене. В то же время многие опасаются обращаться к врачам и лечатся на дому.

19 июля политолог, эксперт центральной Азии Аркадий Дубнов со ссылкой на собственные источники сообщил, что от COVID-19 умер муж сестры президента Аннаназар Реджепов, а сама сестра подключена к ИВЛ. Дубнов отмечает, что Реджепов - «человек чрезвычайно влиятельный в туркменской бизнес-среде с репутацией весьма неоднозначной, именно с его именем связывают отъем у российской телекоммуникационной компании МТС ее туркменской «дочки» несколько лет назад». 7 июля турецкий дипломат Кемаль Учкун умер в Ашхабаде, ожидая санитарный самолет, не пущенный туркменскими властями. По официальной версии туркменских врачей, причиной смерти стала пневмония. По данным источников Радио Азатлык, дипломат стал жертвой коронавируса. Также 18 июля скончался 55-летний хяким Фарабского этрапа Лебапского велаята Туркменистана Хасан Меткулыев. За день до смерти он был госпитализирован в инфекционную больницу Туркменабата. Несколько членов его семьи находятся в тяжелом состоянии с диагнозом «пневмония», остальных поместили на домашний карантин. Также умер заслуженный артист Туркменистана, преподаватель Туркменской национальной консерватории Исмаил Джумаев.

В отделении интенсивной терапии больницы в Ашхабаде каждый день умирает в среднем 50 человек, а 19 июля врачи предупредили, что у них закончились пластиковые мешки для тел. Тела с тех пор заворачивают в материи, обработанные хлоркой. Об этом Туркменской редакции Азаттыка рассказали два человека в Ашхабаде. «Туда принимают больных COVID-19. Люди поступают туда беспрерывно. Больница переполнена пациентами. Всем поступающим ставят диагноз "пневмония". Транспортных средств для перевозки тел в морг недостаточно».

Азатлык публикует сообщения о том, что только в Марыйском велаяте (области) ежедневно умирают по меньшей мере 30 человек – судя по симптомам, от коронавируса. Один из корреспондентов Азатлыка в столице сообщил о перегруженности медицинских учреждений и о том, что одна из местных детских больниц переоборудована для приема больных с симптомами COVID-19, хотя официально это пациенты с признаками пневмонии. Корреспондент в городе Туркменабат описал похожую ситуацию: «В больнице полно пациентов с коронавирусом. Раньше помещали на карантин в одно крыло, но теперь закрыта вся больница. Здесь около 700 коек, и все они заняты, новых пациентов некуда отправлять».

Издание «АССА» приводит свои наблюдения, проведенные с помощью карты Google в городе Балканабад: «На карте видна динамика увеличения количеств новых могил. Между тем, 317 могил появилось только с 25 марта 2020 года по 16 апреля 2020 года. Получается за этот период времени в среднем каждый день умирало по 14 человек». Азатлык также сообщал о десятках новых могил, появившихся на одном из кладбищ на окраине Ашхабада, а также, что там людей хоронят одного за другим.