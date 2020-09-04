Выбраться из Синьцзяня

Кастер рассказывает, что с Мурагером они в Синьцзяне два года вместе занимались торговлей. С марта 2013 года по ноябрь 2017 года Кастер был в заключении.

«В 2009 году я находился в Урумчи, когда было восстание. Несмотря на то, что я в нем не участвовал, меня допрашивали и осудили на 4 года и 8 месяцев, – вспоминает Мусаханулы. – В начале 1 год и 3 месяца я был в тюрьме, где меня допрашивали. Там били током. Как я мог признаться в том, чего я не делал? Но как бы я ни сопротивлялся, они не верили. Пока меня не осудили и не отправили в большую тюрьму, я испытал много других наказаний: избиения, насилие и унижения. Каждые два или три дня проводили допросы и пытали. Топили головой в воде. Потом отправили в большую тюрьму. Там нам нельзя было говорить на казахском, разрешалось говорить только на государственном китайском языке. Запретили читать намаз, делать омовение, держать пост. В основном были политические заключенные. В течение 4 лет я ходил в наручниках, не поднимая голову. Теперь не работает поясница. Не выдерживает, если долго сижу прямо».

У Кастера Мусаханулы в Китае осталась вся семья. «Пока мы не сдали (заявления о статусе беженцев – V), было давление на них. Не давали разговаривать, звонить. Если мы звонили, потом их допрашивали. Их телефоны на прослушке. Только маме я звоню раз в месяц, спрашиваю только про здоровье. С начала этого года нам не дают разговаривать», – говорит он.

Мурагер Алимулы говорит, что после освобождения друга решил бежать вместе с ним: «Я приехал в Казахстан потому, что тут моя страна, моя земля. В основном притеснения, которые мы видели там, оказали большое влияние. Во-первых, перестаешь быть казахом. Во-вторых, нам запретили читать коран, ходить на могилу предков, разрушили мечети, запретили похороны».

Кастер Мусаханулы говорит, что не ожидал, что в Казахстане их осудят. «Мы думали, что наша страна примет нас. Но когда мы приехали, нас осудили. Но мы благодарны за то, что не вернули обратно», – говорит он.

Ранее еще один адвокат, представлявший интересы Алимулы и Мусаханулы, Бауыржан Азанов, заявлял, что, согласно Женевской конвенции, ратифицированной Казахстаном, лица, получившие свидетельства о том, что они ищут статус беженца, не могут быть высланы обратно.

К нашему разговору присоединяется Серикжан Билаш: «Они сейчас „лица, ищущие убежище“ до 20-ого октября. После этого – опять проблемы. Отправят ли их обратно в Китай? Когда беженцы едут в Европу и говорят: „Меня угнетали из-за моей религии, моей расы, моих политических взглядов, моего личного мнения, и поэтому я беженец“, их не задерживают за незаконное пересечение границы».

Кастер и Мурагер заявляют, что ожидают законного решения от казахстанских властей.

«Мы 3 раза продлевали сроки, и теперь последний срок до 20 октября. Сказали, что идет какая-то комиссия. Мы надеемся, что в этом месяце будут результаты. Дальше посмотрим, что будет», – говорит Мурагер Алимулы.

«В крайнем случае, посмотрим (насчёт убежища за рубежом – V). Пока ничего не рассматривали. С момента прибытия в Казахстан «Атажұрт» нам помогает. Мы не понимаем законы Казахстана. Не знаем, как жить здесь. Благодаря помощи «Атажұрта» мы сейчас здесь и в будущем будем вместе работать», – надеется Кастер Мусаханулы.