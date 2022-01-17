Жертвы января

Истории выживших: “Это был ад”, “били прикладом”, “били четыре часа подряд”

Практически сразу после первых сообщений о массовых задержаниях подозреваемых в участии в январских событиях (МВД в последний раз сообщало о почти 10 тысячах задержанных), стали поступать и сообщения о тяжелых пытках и жестоком обращении к задержанным со стороны силовиков. Вал таких сообщений не прекращался практически всю неделю после событий - о них рассказывали те, кто был отпущен на свободу после нескольких дней задержания, родственники задержанных и их адвокаты.

Сообщений стало так много, что 15 января на совещании с силовиками о необходимости соблюдения прав граждан уже говорил Касым-Жомарт Токаев. За день до этого он поручил Генпрокуратура смягчить наказание тех, у кого нет “отягчающих обстоятельств”. Поздним вечером 15 января представитель Генпрокуратуры на брифинге отчитывался о получении 32 жалоб на действия сотрудников силовых структур. “Факты проверяются”, - сухо сказал он, заявив, что у адвокатов и офиса уполномоченного по правам человека есть доступ к задержанным.

Это подтвердила в разговоре с Vластью и сама уполномоченная по правам человека Эльвира Азимова. “Со вчерашнего дня посещаем все учреждения”, - сказала она 15 января. Первые задержания начались за 10 дней до этого.

Азимова не подтвердила факты пыток и не назвала количества поступивших к ней обращений, отметив, что лично посещала два закрытых учреждения в Алматы, выявила там факты, когда родственники задержанных не были проинформированы об их местонахождении и привлекла для исправления ситуации представителей прокуратуры. Также офис уполномоченного добился допуска ко всем задержанным адвокатов, сообщила она.

Уполномоченная по правам человека отметила, что у нее меньше тревоги вызывает ситуация с задержаниями гражданских активистов, потому что “они люди грамотные и знают как себя вести”.

“По гражданским активистам, за ними стоят правозащитные организации, которые себя таковыми заявили достаточно давно на пространстве информационном дают какие-то сообщения. У них есть целые штаты, там у них есть и юристы. То есть я за гражданских активистов честно, не так сильно переживаю, потому что это люди, они грамотные и в правовом плане, и в плане информационного пространства они осведомлены”, - сказала Азимова.

Тем не менее и гражданские и политические активисты сообщают о том, что пытки и жестокое обращение к ним в полиции применяли и правовая грамотность им не помогла.

Так, 4 января во время митинга в Алматы было задержано несколько сторонников незарегистрированной Демократической партии Казахстана. Среди них был и активист Даурен Достияров, который после освобождения сообщил о пытках и неоднократных избиениях в полиции.