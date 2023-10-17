Сага о сайгаках

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Министерство экологии продолжало молчать о ситуации с сайгаками вплоть до середины мая этого года. И только тогда Зульфия Сулейменова сообщила журналистам, что 20 мая в Казахстан должна приехать международная группа экспертов по охране животных, которые помогут принять решение, что делать с ростом численности сайгаков. Она тогда говорила, что «было изучено несколько вариантов, в том числе с точки зрения регулирования за счет волков, экосистемы», но у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Министр признала, что управление популяцией сайгаков – вопрос «тонкий» и имеет свою специфику. Поэтому и была приглашена международная группа экспертов, «в том числе и с соответствующих конвенций по охране соответствующих видов животных».

«Будут участвовать наши ученые. В рамках этого визита будет приниматься решение по биологическому обоснованию управления популяции сайгаков», - заверяла глава ведомства.

Что это за эксперты, если они действительно приезжали в Казахстан, Минэкологии не сообщало. А биологическое обоснование об «изъятии» сайгаков не было представлено общественности.

Об экспертах упоминал лишь премьер-министр Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос, который ему направили сенаторы в марте этого года по вопросу регулирования численности сайгаков. В своем ответе глава правительства писал, что с 28 февраля по 1 марта проведена первая часть консультативного совета с международными и национальными экспертами по вопросам управления популяцией сайгаков в Казахстане. Международные эксперты были представлены секретариатами конвенций CMS (конвенция по мигрирующим видам животных) и CITES (конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). На втором этапе, с 24 по 28 мая, планировалось проведение исследований с выездом на места обитания сайгаков.

«По итогам проведенных консультативных советов международными и национальными экспертами будут выработаны рекомендации по дальнейшему управлению популяцией сайгаков в Казахстане, которые будут отражены в планируемом биологическом обосновании», - сообщал Смаилов.

Какие «национальные эксперты» принимали участие в этой работе, также неизвестно. Минэкологии упоминает только Западно-Казахстанский агротехнический университет имени Жангир хана, который и разработал биологическое обоснование по управлению популяциями сайгаков с использованием метода кораля: когда животных загоняют в большую сетку, там они должны находиться в течение нескольких месяцев – за этот период «удаляют» рогачей-самцов; снижение количества самцов снижает не только саму численность животных, но и возможность размножения. Биологическим обоснованием научного сообщества было рекомендовано «изъять» из уральской популяции не более 20% животных, из бетпакдалинской – не более 15%. Всего, по данным заместителя председателя комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии и природных ресурсов Андрея Кима, планируется отловить 383 тыс. сайгаков и «изъять от 10 до 20% популяции сайгаков». Между тем данные по численности сайгаков, которые будут «изъяты», не сходятся. Так, сообщалось о 226 тыс. сайгаков уральской популяции и 111 795 сайгаках бетпакдалинской популяции. Куда относятся оставшиеся более 45 тыс. особей – неизвестно. А в понедельник министр экологии Ерлан Нысанбаев назвал другую цифру: 337 тыс. особей будет убито в целом.

Решение ведомства пойти на крайние меры не только вызывает множество вопросов, но и противоречит его же действиям. Ранее Минэкологии неоднократно заверяло, что отстреливать сайгаков не будут, руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по ЗКО Нурлан Рахимжанов пояснял, что отстрел животных был исключен, так как на мясокомбинатах нет аппаратуры по извлечению свинцовой дроби. Поэтому было принято решение ловить их, убивать и освежевывать прямо в степи. Однако в понедельник, 16 октября, Минэкологии внезапно объявило, что сайгаков все-таки будут отстреливать, потому что погодные условия не позволяют вести работу по первоначальному методу, который рекомендовали ученые. При том что уже «отловлено» 90 сайгаков.

«В соответствии с биологическим обоснованием, рекомендовано два вида регулирования численности. Первый – коралевый метод: устанавливаются сети, это мероприятие обычно проводится днем. Второй – отстрел в ночное время. Мы пошли по первому пути, но из-за погодных условий и отсутствия эффективного использования транспорта, мы запланировали второй метод», - пояснил министр экологии Ерлан Нысанбаев и сообщил, что уже отстрелено 14 особей.

Также неизвестно, рассматривались ли какие-то иные меры решения ситуации, кроме массового убийства животных. Но ученые, активисты и зоозащитники их предлагали. Например, запретить отстрел волков – для естественного регулирования численности сайгаков в дикой природе. Переселить сайгаков в другие регионы, восстановить им пути миграции, запретив располагать на них сельскохозяйственные земли, строительство дорог, коммуникаций. Или создать для сайгаков заповедники (которые, впрочем, уже существуют). Либо вовсе – не регулировать искусственно, а дожидаться предела по численности животных, когда начинается внутренняя конкуренция между ними за еду и воду, слабые особи гибнут от болезней. А председатель комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев в прошлом году предлагал ввести мораторий на закрепление сельхозугодий в местах массового скопления сайгаков, усилить мониторинг путей их миграции и изучить вопрос строительства экодуков.

По словам генерального директора РГКП «ПО «Охотзоопром» Марлена Айнабекова, возможности переселять сайгаков из Западного Казахстана в другие регионы нет. При этом он отмечал, что все тот же университет имени Жангир хана «строит питомники в Западном Казахстане, Караганде», где «будут начаты работы по дальнейшему разведению сайгаков, выращиванию и производству в других регионах».

«Проводятся научные исследования, ставим цель акклиматизации сайгаков по всему Казахстану», - пояснял Айнабеков, говоря, что вместе с научно-исследовательскими институтами идет работа над дальнейшим распространением сайгаков на юг, север, запад и восток Казахстана.

В упомянутых главой «Охотзоопрома» регионах питомники уже существуют больше года. Так, в июле прошлого года в Западном Казахстане начали работать природный резерват «Бокей орда» и Ащиозекский государственный заказник – общей площадью более 657 тыс. га. Занимавшая тогда пост вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова говорила, что на содержание особо-охраняемых природных территорий из республиканского бюджета выделяется 300 млн тенге, там будут работать 78 человек, из них 52 – инспекторы. Кроме того, планировалось, что, согласно подписанному соглашению между комитетом лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия и Королевским обществом защиты птиц (RSPB) Великобритании, будет оказана финансовая поддержка и научное сопровождение деятельности резервата.

«Создавая необходимые условия по кормовой базе, организуя водопой, устраняя все факторы беспокойства, мы сможем удержать определенную часть популяции на территории ООПТ», - заверяла вице-министр Шалабекова.

Однако около 120 тыс. га земли, или 90% естественных отелевых земель популяции сайгаков, до сих пор не переданы в резерват. Об этом сообщал в своем ответе на депутатский запрос в марте глава правительства. По его информации, эти земли используются сельскохозяйственными структурами и сельским населением в качестве пастбищ.

Также летом прошлого года на базе фермерского хозяйства «Асар» в области Улытау был создан сайгачий питомник, который работает под научным руководством Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана, а собственные инвестиции в проект составляют порядка 100 млн тенге.

Кроме этого, с 2007 года в Казахстане действует Иргиз-Тургайский государственный природный резерват в ареале обитания бетбакдалинской популяции сайгаков. Его площадь – 1,4 млн га. С момента создания поголовье сайги здесь выросло почти в 40 раз: с 12-13 тыс. сайгаков до 489 тыс. (согласно данным авиаучета 2022 года). Сотрудники заповедника говорят, что случаев вытаптывания сайгаками сельхозугодий не зафиксировано, в отличие от земель в русле Урала, поскольку Иргизский район в основном занимается животноводством.