Как взрывали Житикаринский элеватор

Ольга Лихограй, “Наша газета”, Костанай, специально для Власти

22 июля в 11:30 в селе Пригородное Житикаринского района Костанайской области прогремело два взрыва - сотрудники ТОО «Карагандавзрывстройсервис» начали сносить два корпуса Житикаринского элеватора. Того самого, вокруг которого в начале этого года разгорелся скандал.

Жители Пригородного возмутились не только сносом элеватора, но и тем, что Polymetal International plc (сейчас - Solidcore Resources plc) – конечный собственник ТОО «Комаровское горное предприятие» планирует на его месте начать разработку карьера по добыче золота.

Собственно, ради карьера элеватор и взрывают, уверены жители. Главная опасность в том, что основной корпус элеватора расположен в черте поселка и в 500 метрах от домов, а сама его территория - всего в 115 метрах. Это значит, что на этом же расстоянии скоро начнут добывать золото и взрывы, вероятно, станут звучать намного чаще.